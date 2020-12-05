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Уличная мода
Алексей Крючков, 16 лет

Алексей Крючков, 16 лет

Алексей занимается танцами в коллективе «Непоседы» и ходит в модельное агентство Natali Models. А еще занимается в отряде помощников «Нектарин», в котором обучают вожатскому искусству и правильному общению с детьми.

Следить за Алексеем можно на его страничке Вконтакте и Instagram.

 

Для съемок в «Уличной моде» Алексей выбрал образ Total Black, но постарался сделать его стильным и необычным. Как вам такой вариант?

– Люблю ходить по магазинам, делаю это 2-3 раза в неделю. Покупаю либо классику, либо большие и широкие вещи. 

Образ:

Куртка-Zara

Водолазка-Zara

Брюки-на заказ

Носки-Nike

Кеды-Vans

Сумка - Storiz

Среди любимых брендов – Nike, Adidas, Zara и Vans. Мой любимый стиль – oversize. А больше всего в гардеробе футболок и штанов. Из аксессуаров люблю цепочки, сережки и сумки. Покупаю вещи в ТЦ «Гостиный двор» и Wildberries. 

Считаю, что в образе очень важен парфюм. Он дает уверенность в себе и дарит эмоции. Любимый парфюм выбрать не могу, зависит от настроения. 


Модным для меня считается любой комплект одежды, на который приятно смотреть. За модой я не слежу, одеваюсь так, чтобы мне самому было приятно на себя смотреть. Вдохновение ищу в интернете или придумываю образы сам.

Самая дорогая вещь в гардеробе – зимние кроссовки Adidas. Самая неожиданная – кеды Van's. А любимая – широкие брюки.

 

В нашем блоге «Уличная мода» наконец-то появились новые лица! Но давайте будем относиться друг к другу с уважением. В комментариях запрещены оскорбления, их мы будем безжалостно удалять. Образ можно критиковать сколько угодно, а вот героя – нет.

Хотите стать героем «Уличной моды»? Пишите автору в личные сообщения или в соцсетях:  ВКонтакте или Instagram.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 10:00 +5

«Уличная мода»

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Екатерина Макарова, 26 лет
Екатерина Макарова, 26 лет
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