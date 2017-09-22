Светлана Филоретова, 30 лет

Сегодня у нас самая загадочная и магическая героиня, в прямом смысле этого слова! Светлана — экстрасенс, таролог, а также мама, — все это не мешает ей хорошо выглядеть и создавать свой стиль.

Мода для меня, это то, что диктует общество, никто не запрещает следовать ее тенденциям, но не надо забывать о своём стиле, что является выражением самого себя и своих эмоций.



Юбка Stradivarius, кофта Only, туфли Bershka, куртка La Retne Blanche, сумка YSL.

Montal rose, Mango — два запаха, которые я люблю смешивать.

Я люблю вещи с карманами, что бы это ни было (платья, куртки, юбки — это не играет роли). Не люблю брючные костюмы, как и брюки вообще. Стараюсь носить как можно чаще платья и юбки, например, трикотажные платья: это не просто удобно, тепло и красиво, но и комфортно — с ними можно обуть как туфли на высоком каблуке, так и кроссовки.

Из своего гардероба очень люблю кожаную куртку, новый тренд — туфли лодочки, которые очень удобны и подчёркивают всю женственность образа, а ещё шифоновый лёгкий сарафан, который лежит в гардеробе до самых тёплых деньков.

По магазинам я хожу не часто. Но дорогая ли вещь или нет, не раздумываю: если вещь мне приглянулась, то я точно не выйду из магазина без неё.

Покупаю вещи, которые мне идут по цвету, фасону — никак иначе!

Я покупаю вещи в Москве и Туле. В родном городе хочу выделить магазин Denny Rose, но также масс-маркет.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — платье Jovani, которое покупала для праздника.

Без аксессуаров я не могу представить своего образа: у меня много сумок, от маленьких до самых больших, люблю украшения с натуральными камнями.

Глаза — зеркало души! Подчёркиваю их всевозможными способами — делаю стрелки, крашу ресницы, брови. Иногда в образе стараюсь использовать яркую помаду, но не люблю «слой штукатурки», поэтому тональными средствами и пудрой стараюсь пользоваться по минимуму и по мере необходимости.