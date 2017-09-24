Светлана Амелина, 28 лет, архитектор, фотограф

Сегодня в рубрике активная, жизнерадостная жительница города — Светлана! Она яркая представительница Тулы, её жизнь связана со съемками, модой. Своими секретами стиля и выбора одежды Света поделилась с ведущей «Уличной моды».



Стараюсь к каждому сезону приобретать что-то новое, помимо необходимых вещей. Но никогда не ударяюсь в шопоголизм, поэтому у меня сложно встретить одежду, которая просто висит в шкафу.

Образ: футболка LIMITED EDITION, кожаная куртка ASOS, солнцезащитные очки MANGO, юбка NEW YORKER, бейсболка ROXY, кроссовки REEBOK, часы DKNY.

Я покупаю только то, что мне действительно нравится и что я точно буду носить. Люблю носить парфюм по случаю, на вечер мой любимый — TOM FORD «Black Orchid», для дневных прогулок он тяжеловат, поэтому днём я пользуюсь более лёгкими ароматами, например, сейчас это CHLOE «Love».

Мои любимые вещи — это два платья, сшитые на заказ у моей подруги, потому что сидят идеально, полностью соответствуют моим представлениям о красивом, и к тому же, таких точно больше ни у кого нет и не будет! Обожаю футболки LIMITED EDITION, опять же из-за индивидуального дизайна и ограниченного тиража.

Мода — это прежде всего искусство. Для меня мода это то, что вдохновляет дизайнеров, то, что они создают и то, что со временем переходит в массы. Стиль — понятие более обширное, стильные люди, как правило, не слишком следят за какими-либо тенденциями, а сами создают их в своих образах. Оттого стиль в одежде — это отражение стиля жизни, отражение настроения, отражение характера человека!

Мы все так или иначе чем-то вдохновляемся при выборе одежды, глупо это отрицать. Но одно дело вдохновляться, а другое — просто копировать. Второе для меня табу!

Мне очень нравится стиль таких личностей, как Кейт Мосс, Дейв Гаан, Анита Палленберг, Мик Джаггер, но тем они и привлекательны, что все обладают выраженной индивидуальностью.

Это для меня самый главный тренд, на котором стоит заострять своё внимание!

Чаще всего я покупаю вещи на сайтах типа asos и eBay. Некоторые шью на заказ, часто покупаю что-то во время разных поездок, в Туле редко хожу по торговым центрам и покупаю, в основном, одежду из базового гардероба.

Аксессуары? Постоянно ношу только часы. У меня много красивых украшений, но их я надеваю только по случаю, в повседневной жизни стараюсь не перегружать свой образ.

В повседневной жизни использую минимум косметики, как правило тушь и подводку для глаз. На выход могу накраситься немного ярче, чем обычно. Но гораздо важнее макияжа для меня здоровый цвет лица и ясный взгляд, а для этого нужна не косметика, а полноценный отдых.