Диана Пршесмицкая, 24 года, стоматолог

Кто сказал, что ответственная профессия не требует модных акцентов? Героиня сегодняшней рубрики рушит стереотипы!

Одежду покупаю часто, по несколько вещей в месяц. Парфюмерию меняю постоянно, вот несколько фаворитов, которые уже не один год всегда в моем арсенале Bright Crystal Absolu от Versace, Ange Ou Demon от Givenchy, почему именно они — затрудняюсь ответить.

Любимых вещей у меня нет, потому что они меняются постоянно. Да и к чему зацикливаться на чем-то одном?



Брюки — Kira Plastinina, Блуза — Zara, пальто — A&G, лодочки — ASOS. Подвеска и кольцо — Mango. Сумка — David Jones.

Считаю Моду бизнесом, она даёт работу и прибыль сопричастным ей. Мода навязывает, что и когда нам надевать. Это иногда создаёт для меня трудности, например, найти клёш в период популярной «зауженной рванины» оказалось почти невыполнимой задачей.

Но есть и огромный плюс в моде — это глоток свежего воздуха для наших гардеробов, иногда она предлагает вещи, на которые мы могли и не посмотреть. Стиль — понятие практически неизменяемое, индивидуальное. Людей, нашедших свой стиль, считаю сформированными личностями.

Я ещё в поиске .

У меня не так много времени на хождение по магазинам, поэтому чаще захожу в уже проверенные — Lime, Kira Plastinina, Mango, куда же без Zara и H&M. Если всё же выдаётся свободный денёк, то могу покопаться и в Фамилии, у меня просыпается азарт найти что-то интересное среди сора. Дорогих вещей у меня нет.

Макияж для меня важен, понравились слова одной женщины: «Если ты идёшь в гости ненакрашенной, значит, не уважаешь этих людей». Что касается аксессуаров, в последнее время стали нравится массивные украшения, я распробовала платки, шляпы.

Питаю страсть к необычной одежде, ненавижу ходить «как все», поэтому, как я уже говорила иногда испытываю трудности с поиском нужных мне вещей. Кто-то назовёт меня не модной, а кто-то скажет: «У этой девочки есть свой стиль».