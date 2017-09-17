блоги
блоги
Регистрация
Уличная мода
Диана Пршесмицкая, 24 года, стоматолог

Диана Пршесмицкая, 24 года, стоматолог

Кто сказал, что ответственная профессия не требует модных акцентов? Героиня сегодняшней рубрики рушит стереотипы!

 

Одежду покупаю часто, по несколько вещей в месяц. Парфюмерию меняю постоянно, вот несколько фаворитов, которые уже не один год всегда в моем арсенале Bright Crystal Absolu от Versace, Ange Ou Demon от Givenchy, почему именно они — затрудняюсь ответить.

Любимых вещей у меня нет, потому что они меняются постоянно. Да и к чему зацикливаться на чем-то одном?


Брюки — Kira Plastinina, Блуза — Zara, пальто — A&G, лодочки — ASOS. Подвеска и кольцо — Mango. Сумка — David Jones.

Считаю Моду бизнесом, она даёт работу и прибыль сопричастным ей. Мода навязывает, что и когда нам надевать. Это иногда создаёт для меня трудности, например, найти клёш в период популярной «зауженной рванины» оказалось почти невыполнимой задачей.

Но есть и огромный плюс в моде — это глоток свежего воздуха для наших гардеробов, иногда она предлагает вещи, на которые мы могли и не посмотреть. Стиль — понятие практически неизменяемое, индивидуальное. Людей, нашедших свой стиль, считаю сформированными личностями.

Я ещё в поиске .

У меня не так много времени на хождение по магазинам, поэтому чаще захожу в уже проверенные — Lime, Kira Plastinina, Mango, куда же без Zara и H&M. Если всё же выдаётся свободный денёк, то могу покопаться и в Фамилии, у меня просыпается азарт найти что-то интересное среди сора. Дорогих вещей у меня нет.

Макияж для меня важен, понравились слова одной женщины: «Если ты идёшь в гости ненакрашенной, значит, не уважаешь этих людей». Что касается аксессуаров, в последнее время стали нравится массивные украшения, я распробовала платки, шляпы.

Питаю страсть к необычной одежде, ненавижу ходить «как все», поэтому, как я уже говорила иногда испытываю трудности с поиском нужных мне вещей. Кто-то назовёт меня не модной, а кто-то скажет: «У этой девочки есть свой стиль».

 

Галерея
, Фото: 1
, Фото: 2
, Фото: 3
, Фото: 4
, Фото: 5
, Фото: 6
, Фото: 7
, Фото: 8
, Фото: 9
, Фото: 10
, Фото: 11
, Фото: 12
, Фото: 13
, Фото: 14
, Фото: 15
, Фото: 16
, Фото: 17
, Фото: 18
, Фото: 19
, Фото: 20
, Фото: 21
, Фото: 22
показать все фотографии
Автор: Администрация Myslo, сегодня, в 08:00 +9

«Уличная мода»

Подписаться на обновление в блоге.

Ольга Морозова, 19 лет
Ольга Морозова, 19 лет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.