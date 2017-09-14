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Уличная мода
Ольга Морозова, 19 лет

Ольга Морозова, 19 лет

Как современные девушки успевают все на свете? Сегодня у нас героиня, которая учится на лечебном факультете медицинского института ТулГУ, к тому же Оля рисует, танцует, закончила музыкальную школу по классу эстрадного вокала.

 

Одежду я покупаю только по необходимости, не люблю тратить деньги на вещи, которые не столь необходимы. Рациональность даже в шоппинге не помешает!

Абсолютно мой парфюм — Montale Roses Musk. Меня подкупает тот факт, что этот парфюм сделан на основе масел и не содержит спирта: так аромат держится намного дольше.

Образ: пальто Dekka, рубашка Zara, брюки Gloria jeans, красные кожаные ботильоны Zenden, сумка и часы Michael Kors.

 

В моем гардеробе самые любимые вещи — это облегающие платья и джинсы. Если есть фигура, то почему бы ее не подчеркнуть?

С моей точки зрения, Мода — это игра! Почему бы не дать этому слову такое определение? Творческим людям она всегда по душе!

Я редко вдохновляюсь образами других людей, потому что не люблю быть на кого-то похожей. Стараюсь искать всегда именно свою изюминку. Не люблю следовать моде… То, что модно, не всегда красиво и не всегда идёт тому или иному человеку, но современные тенденции стараюсь соблюдать и приобретать то, что мне идёт и нравится.

Чаще всего я покупаю одежду в торговом центре Тулы «Гостиный двор»: Stradivarius, Zara, но не ограничиваюсь этими магазинами.

Самая дорогая вещь в моем гардеробе — это шуба-шанелька цвета пудры 140 000 руб.

Аксессуары не всегда ношу в ежедневном образе, люблю ювелирные, особенно золотые украшения, свои любимые часы — Michael Kors.

Мастхэв — джинсы: это удобно и практично. С ними можно составить неимоверное количество образов!

Факт обо мне: в моем гардеробе только две пары кроссовок и множество туфель на каблуках. Я обожаю туфли на высоком каблуке, и с ними сочетаю самые невообразимые образы.

Макияж всегда является частью моего стиля. По случаю он бывает ярким, не очень выделяющимся или повседневным.

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 11:50 +9

«Уличная мода»

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