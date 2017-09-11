Юния Сапронова, 21 год

Студентка заочного отделения в тульском филиале Финансового университета при правительстве Р. Ф. Работает в госучреждении в отделе кадров. В свободное время девушка занимается музыкой и пишет стихи.

Блузка -ZARA, кардиган — INCITY, туфли — ZENDEN, юбка сшита мамой, сумка — подарок, бижутерия — Л'этуаль

Мои походы по магазинам часто зависят от настроения. Иногда бывает, что не пополняю гардероб долгое время, а иногда становлюсь частым гостем в каком-нибудь торговом центре.

В моем гардеробе можно найти вещи на все случаи жизни, но самыми любимыми всегда остаются «маленькие чёрные платья».

Мода — некая идеология того, чего нужно придерживаться обществу, чтобы выглядеть хорошо. Но не всегда то, что модно, выглядит красиво, на мой взгляд.

Нужно не забывать отталкиваться от своего характера, внешних данных и своих собственных желаний. Наверное, вот так и создаётся свой стиль. Что касается меня, то я просто стараюсь выбирать вещи, которые мне подходят и нравятся, придерживаться романтичных образов, иногда дополняю их интересными деталями аксессуарами, например, бижутерией, очками или яркой обувью.

Одежду покупаю в разных магазинах, чаще в нашем городе. Иногда не могу найти то, что хочется, поэтому рисую свои задумки на бумаге, а моя мама воплощает идеи в жизнь.

Любимый аромат на данный момент — «Clinique happy women», всегда поднимает настроение своими свежими цитрусовыми нотками.

Считаю, что макияжем не нужно злоупотреблять, часто придерживаюсь минимума косметики, если иду на работу, например. Иногда, если есть вдохновение, время и повод, уделяю макияжу больше внимания. Люблю яркие помады.