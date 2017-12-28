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Уличная мода
Подарок главной моднице 2017 года – преображение

Подарок главной моднице 2017 года – преображение

А вот и долгожданное преображение Модника года – 2017!

В декабре мы подвели итоги голосования за лучшего модника. Перед вами преображение победительницы Ольги Морозовой.

Напомним, Оля выиграла преображение в салоне красоты «Магнолия» и профессиональную фотосессию в студии Cherry Boom с визажистом Татьяной Беловой.

Директор салона красоты «Магнолия» Светлана Чернышова поделилась своими впечатлениями о проекте:

«Для нас огромная ответственность – участвовать в проекте, который ведет редакция Myslo.ru. Наша героиня, Ольга, потрясающая и обаятельная девушка, мы лишь подчеркнём её природную красоту и сделаем ряд процедур, которые любят все девушки».

В салоне Оле сделали маникюр, педикюр, подлечили волосы с помощью известной и эффективной процедуры – ботокс для волос.

Затем нашу героиню ждал визажист, который дополнил образ героини для профессиональной съёмки. Татьяна Белова сделала Оле стрелки с растушёвкой, лёгкие локоны и неброский макияж, чтобы подчеркнуть женственность и естественную красоту Ольги.

Затем прошла профессиональная съёмка в студии Cherry Boom, где героиня примерила три образа от стилиста студии.

Стилист Юлия Колесова:

«Победа Оли в конкурсе заслуженна – такая красивая девушка достойна победы! Для Оли мы подготовили три милых образа, которые вы, дорогие читательницы, можете взять себе на заметку».

Образ №1 «Новогодний»

Красное платье – BeFree
Туфли – Bershka
Серьги – Diva
 

Образ №2 «Вечерний»

Чёрное платье – Zara
Серьги – Zara
 

Образ №3 «Повседневный»

Кофточка – Modis
Легинсы – Stradivarius
Туфли – Zender
Серьги – Diva

 

Желаем нашему замечательному модному блогу и его героям красоты, удачных образов, остромодных и стильных находок, восхищенных взглядов и красивых людей вокруг!

С наступающим Новым годом!

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Автор: Мария Тикунова, сегодня, в 09:00 +5

«Уличная мода»

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