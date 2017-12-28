Подарок главной моднице 2017 года – преображение
А вот и долгожданное преображение Модника года – 2017!
В декабре мы подвели итоги голосования за лучшего модника. Перед вами преображение победительницы Ольги Морозовой.
Напомним, Оля выиграла преображение в салоне красоты «Магнолия» и профессиональную фотосессию в студии Cherry Boom с визажистом Татьяной Беловой.
Директор салона красоты «Магнолия» Светлана Чернышова поделилась своими впечатлениями о проекте:
«Для нас огромная ответственность – участвовать в проекте, который ведет редакция Myslo.ru. Наша героиня, Ольга, потрясающая и обаятельная девушка, мы лишь подчеркнём её природную красоту и сделаем ряд процедур, которые любят все девушки».
В салоне Оле сделали маникюр, педикюр, подлечили волосы с помощью известной и эффективной процедуры – ботокс для волос.
Затем нашу героиню ждал визажист, который дополнил образ героини для профессиональной съёмки. Татьяна Белова сделала Оле стрелки с растушёвкой, лёгкие локоны и неброский макияж, чтобы подчеркнуть женственность и естественную красоту Ольги.
Затем прошла профессиональная съёмка в студии Cherry Boom, где героиня примерила три образа от стилиста студии.
Стилист Юлия Колесова:
«Победа Оли в конкурсе заслуженна – такая красивая девушка достойна победы! Для Оли мы подготовили три милых образа, которые вы, дорогие читательницы, можете взять себе на заметку».
Красное платье – BeFree
Туфли – Bershka
Серьги – Diva
Чёрное платье – Zara
Серьги – Zara
Кофточка – Modis
Легинсы – Stradivarius
Туфли – Zender
Серьги – Diva
Желаем нашему замечательному модному блогу и его героям красоты, удачных образов, остромодных и стильных находок, восхищенных взглядов и красивых людей вокруг!
С наступающим Новым годом!