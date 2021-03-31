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Тату с тульской пропиской
Максим, 29 лет

Максим, 29 лет

"Тату-болезнь" у меня с самого раннего возраста, но мамулечка не разрешала делать татуировки до 18 лет. Я ждал и копил деньги - так появилась моя первая и самая дорогая татуировка - надпись на армянском языке "Все или ничего". А после этого уже пошло-поехало...

Все тату имеют для меня огромное значение и связаны с каким-либо периодом жизни. Самые любимые - первая и та, которую набил на груди - "Спаси и Сохрани". Тату - больно, дорого, но красиво. Как я люблю повторять, до смерти с тобой только шрамы и татуировки. 

Не думаю, что мои дети будут задавать вопросы, мол, папа, ты зачем разрисовал себя. Татуировки - норма 21 века. Кайфовать будут от картинок, надеюсь. Что касается сожалений в старости, то никто не знает, что будет с нами завтра. А сегодня мне нравится то, что я набиваю. 

 

Мы таки решили возродить наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.

Фото предоставлено героем публикации:

https://www.instagram.com/kobalyan_official_/

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Автор: Артем Жильцов
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«Тату с тульской пропиской»

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