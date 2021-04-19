Какие тату есть в редакции Myslo

Посмотрим сегодня, какие татуировки носят жители редакции Myslo.

Юлия Александрова, редактор отдела социальных проблем.

Тату: маковый цвет на предплечье

— Решение сделать тату окончательно и бесповоротно было принято еще в прошлом году. Оно должно было стать подарком самой себе на День рождения. На самом деле, мысль о тату теплилась уже давно, но все время отодвигалась, мол, еще годик подумаю, а вот если не передумаю, то сделаю. Но сейчас я решила: ну не передумаю уже, точно-точно. А полевой мак — ну это просто безусловная любовь!

Леонид Почекин, вечерний редактор Myslo. Две тату на плечах.

— Сначала на моём левом плече появился феникс. Всегда интересовался полинезийской татуировкой — нравилась сама стилистика и узоры. Идею вынашивал четыре года — в 2015 году у меня в жизни произошла довольно экстремальная ситуация и, выбравшись из неё, решил нанести на руку феникса, возрождающегося из пепла. В 2019 году у меня серьёзно заболел близкий человек — я пообещал себе, что как только мы пройдём это испытание, я обязательно воплощу старую идею в жизнь. Что и произошло.

Рисунок на правом плече — перефразирование знаменитого выражения Василия Тёркина из одноименной поэму Александра Твардовского: «Будем живы — не помрём». В моём варианте два первых слова поменяны местами. Эскиз сделан по индивидуальному заказу у художника-каллиграфа. У этой татуировки тоже есть своя, очень личная, история. Сделана примерно через год после первой. Буду ли делать ещё? Возможно. Но постараюсь подойти к процессу серьёзно — рисунков, нанесённых «просто так, для красоты» у меня, скорее всего, не будет. Хотя загадывать не берусь.

Юлия Королева, шеф-редактор Myslo.

Тату на внутренней стороне левого предплечья

— История моего тату незамысловата. У меня есть небольшой талисман — вот эта мечтательная девочка в вязаном платьишке. И всюду-то она меня сопровождала, всяко мне помогала и поддерживала. А однажды — бац! — потерялась. Умчала куда-то! Уж как я горевала… Потом, конечно, нашлась она, бестолочь. Но стало тревожно: вдруг снова затеряется?

Но я же ученая уже, и чтобы ее больше не терять, я набила ее в натуральную величину на левой руке.

Спасибо мастеру Наде Бекнефисовой, четко передала настроение моей «подружки» — танцует себе, глазки прикрыла и улыбается!

Анастасия Колесова, менеджер по рекламе. Тату на плече

— Татуировку хотела давно, еще с 18 лет. Только не видела ничего подходящего для себя. Плюс, была сильно зависима от мнения окружающих, поэтому не решалась. А потом произошло одно событие, когда я все изменила сама, и после него решила, что точно хочу и сделаю татуировку. За неделю до Дня рождения написала художнику и тату-мастеру Дмитрию Бухрову. Показала тот эскиз, который «видела» на себе. Результат очень понравился: ощущение, что эта тату была у меня всю жизнь! Моя татуировка — надпись на английском языке — «переверни страницу».

Затем я сделала еще птичку с письмом.

Артем Жильцов, корреспондент Myslo:

— У меня три татуировки. На левой руке — шестиконечные звезды. На правой крест и символ футбольного клуба, за который я болею с 10 лет. В будущем, не исключено, на теле появятся новые рисунки.