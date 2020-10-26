Иван, 27 лет

Я окончил РПА МЮ РФ, сейчас работаю в типографии, продаю расходные материалы для полиграфии. Первую татуировку сделал в 18, тогда угарал по теме лоурайдеров, рэпу восточного побережья. Сделал половину рукава за овер высокую сумму. Тогда еще не знал, что можно найти хорошего мастера, который делает на дому за половину, а то и за треть прайса студии, но с таким же качеством. В то время просто не было знакомых в данной сфере, поэтому обратился в первую попавшуюся студийку.

Далее, решил поучаствовать в конкурсе от татуировщицы Юли Старой. . Занял 2 место, вроде как, и получил прикольную девочку на руку всего за 500 р.

Потом друзья потихоньку стали осваивать всю эту тату движуху, а я, иногда, стал выступать в роли подопытного. Оттого и стали появляться различные не самые топовые тату на ногах.

Особый смысл в татуировки никогда не закладывал. Понравилась картинка - сделал. Пришло что-то в голову - сделал. Иные рисунки можно объяснить только обильным наличием во мне спиртного. А иногда вообще какая-то дичь происходила: шли по улице с другом, нам на встречу мужик, который орет: У вас одна или две? Мне понравилась фраза да и смешно чет было. Написал знакомому татуировщику, тот набросал эскиз и теперь у меня на ноге эта надпись.

Забивать себя всего желания нет. Принцип прост - мне захотелось тату, я пошел и сделал тату. Так что никакой загадочности и красивых историй.

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

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Фото предоставлено героем публикации:

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