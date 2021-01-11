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Тату с тульской пропиской
Юля, 22 года

Юля, 22 года

Я рисую с детства, но родители не приветствовали мое стремление быть художником. Соответственно, искусству я нигде не обучалась. Но отсутствие учителя меня не остановило: я люблю рисовать и теперь, вдобавок, делаю это еще и на заказ. Моя самая первая татуировка была по своему эскизу, но результат мне не очень понравился, потому я сменила мастера и все последующие делала уже у него.

Он же мне и открыл глаза на то, что я могу уйти с головой в творчество и делать татуировки другим людям по своим эскизам. Например, вот такую милоту:

В свою первую татуировку я вложила память об утраченном друге. В последующих работах я не хотела видеть что-то столь серьезное, потому несколько эскизов выбрала для себя - просто потому что понравились.

Кроме этого, одна из татуировок помогла спрятать стыдный шрам на руке - теперь там красуется олдскульная роза.

Вопросы, которые не стоит задавать

Сколько еще их будет?

Я всегда любила свободу, которой многим не хватает, потому не ограничиваю себя в том, что для меня действительно важно.

А если надоест?

Нет, не надоест. Каждую татуировку для себя я выбрала осознанно и в определенный период жизни. Они - часть меня.

Сколько отдала денег?

Татуировка - то, на чем точно не стоит экономить. Я это поняла сразу и даже не пытаюсь считать стоимость.

 

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.

Фото предоставлено героем публикации: 

https://www.instagram.com/jullbereza/


 

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Автор: Артем Жильцов
11 января, в 10:10 −5

«Тату с тульской пропиской»

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