Юля, 22 года
Я рисую с детства, но родители не приветствовали мое стремление быть художником. Соответственно, искусству я нигде не обучалась. Но отсутствие учителя меня не остановило: я люблю рисовать и теперь, вдобавок, делаю это еще и на заказ. Моя самая первая татуировка была по своему эскизу, но результат мне не очень понравился, потому я сменила мастера и все последующие делала уже у него.
Он же мне и открыл глаза на то, что я могу уйти с головой в творчество и делать татуировки другим людям по своим эскизам. Например, вот такую милоту:
В свою первую татуировку я вложила память об утраченном друге. В последующих работах я не хотела видеть что-то столь серьезное, потому несколько эскизов выбрала для себя - просто потому что понравились.
Кроме этого, одна из татуировок помогла спрятать стыдный шрам на руке - теперь там красуется олдскульная роза.
Сколько еще их будет?
Я всегда любила свободу, которой многим не хватает, потому не ограничиваю себя в том, что для меня действительно важно.
А если надоест?
Нет, не надоест. Каждую татуировку для себя я выбрала осознанно и в определенный период жизни. Они - часть меня.
Сколько отдала денег?
Татуировка - то, на чем точно не стоит экономить. Я это поняла сразу и даже не пытаюсь считать стоимость.
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Фото предоставлено героем публикации:
https://www.instagram.com/jullbereza/