Миша, 27 лет

Один рукав посвящен мультсериалу «Симпсоны». Я давний фанат - с самого детства. Когда появилась возможность сделать татуировку - набил Гомера. Делал тату товарищи. Били за столом паба, пока не было гостей.

Второй рукав - в стиле олдскул. Это просто сборник разных картинок. Мне нравится этот стиль.

На груди - наковальня и надпись «Стэй Стронг». Напоминалочка себе, что надо оставаться сильным, как бы тебя судьба не била и не швыряла.

Есть Курт Кобейн - уважаю его музыку. Мой музыкальный идол. Есть медведь на ноге. Прикольный нож.

Когда я работал в пабе, то с товарищем сделали одинаковую татуху - пивной бокал, куриная косточка и четырехлистный клевер.

Есть личные татуировки, посвященные жене.

Били татуировки мой друг, подружка. Но это были первые работы. Лучшее, что мне набивали - это мой любимый мастер - Алиса Кравцова.

Бью татуировки больше из-за визуала. Со смыслом пара-тройка. Остальные - чисто потому что понравились.

Вопросы, которые не стоит задавать

Больно было? А ты в курсе, что навсегда? А на работу тебя как возьмут?

Уважаемые, работаю в администрации и все шикарно. В мире взрослых людей оценивают по тому, как работаешь, а не по рисункам на теле.

Вообще, люди, которые пишут в интернете или просто так подходят к человеку и начинают осуждать его татуировки - как минимум, странные.

Ребята, вы можете сказать мне, как тату смотрятся и как набиты, а говорить, что я - плохой и недалекий человек из-за того, что у меня есть татуировки - это отсутствие воспитания. Или какие-то комплексы. Вообще, люди, которые оценивают людей по внешнему виду - отличаются ограниченным кругозором, по мне. Теперь можете устраивать адок в комментариях:)

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.



Фото предоставлено героем публикации:



https://www.instagram.com/olympicmishka/