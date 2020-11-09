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Тату с тульской пропиской
Николай, 30 лет

Николай, 30 лет

Ребята, сегодня у нас камбэк - Николай публиковался тут 5 лет назад. Нет, о татуировках не пожалел. И от гироскутеров укатил во фриланс:

«За 5 лет добавилась одна татуировка - на спине. Если честно, она еще в процессе. Я сменил сферу деятельности и ушел во фриланс, но многие туляки продолжают звонить с вопросами по прокату гироскутеров в Центральном парке.

Последние 3 года большую часть свободного времени уделяю творчеству и путешествую. Фотографии с моим участием вряд ли оставят кого-то равнодушным. Моя жена - талантливый фотограф. Ах, да - я успел жениться».

 

Мы возродили наш уютный блог о людях и татуировках и спешим напомнить: комментарии модерируются. Оскорбления удаляются (ругать татуировки можно, их носителя — нет). Высказать свою критику относительно уместности блога и его героев вы всегда можете в нашем паблике ВКонтакте или автору блога в личные сообщения.

И еще: если у вашего друга или у вас забиты рукава или вы знаете хорошего мастера, пишите мне на почту: okolopressa@yandex.ru.

Фото предоставлено героем публикации: 

https://vk.com/nickkarpov

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Автор: Артем Жильцов
9 ноября, в 13:07 −12

«Тату с тульской пропиской»

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