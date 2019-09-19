19 сентября: в Туле выдан миллионный паспорт

19 августа 1979 г. в актовом зале тульского оружейного завода прошло тожественное вручение паспортов СССР нового образца. Среди них — миллионного в Тульской области. Получить его выпала честь фрезеровщику механического цеха, коммунисту, ударнику коммунистического труда, победителю социалистического соревнования Николаю Кирилловичу Кудряшову.

Паспорта также вручались передовикам и новаторам производства, ветеранам партии, труда. Председатель тульского горисполкома Б. П. Ардаманов тепло и сердечно поприветствовал оружейников — наследников и продолжателей революционных, боевых и трудовых традиций тульского пролетариата. Он отметил, что на заводе действует закон чести, обязывающий из поколения в поколение передавать опыт, накопленный ветеранами-умельцами, дорожить маркой предприятия, приумножить его славу.

Под торжественные звуки духового оркестра дружные аплодисменты председатель горисполкома вручил миллионный в области паспорт нового образца. Николаю Кирилловичу Кудряшову также сделали подарок от имени заводу, вручили букет ярких цветов. Заместитель начальника управления внутренних дел Н. В. Панарин передал ему красный диплом в память о событии.

После чего взял слово виновник торжества:

— Наша социалистическая родина дала нам, людям труда, все для наибольшего раскрытия всех наших возможностей, — сказал он. — Поэтому нет для нас более высокого и почетного права чем право работать с каждым днем лучше, эффективнее, качественнее, претворяя в жизнь великие предначертания партии.

Рассказал он и о своей биографии:

— В оружейники пошел по стопам отца. На заводе работают брат и сестра. Двадцать лет я здесь. Овладел смежными профессиями — слесаря и сверловщика. Сейчас учу своей специальности других. Я, как и мои товарищи, патриот своего завода, города-героя. Бригада наша, руководит которой Лев Николаевич Медведев, работает по единому наряду, перешла на такой метод одной из первых на предприятии. А это значит, что каждый из нас старается не подвести коллектив, выдавать продукцию только отличного качества.