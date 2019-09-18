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Тульские тайны: Этот день в истории города
18 сентября: на первом в России турнире по карате победили туляки

18 сентября: на первом в России турнире по карате победили туляки

18 сентября 1979 г. в Туле завершился турнир городов РСФСР по карате – первые официальные соревнования по этому виду спорта в России.

Всего было 46 участников – из Москвы, Саратова, Новокузнецка, Московской области, Дагестана. Соревнвания обслуживала бригада из 17 судей.

Туляки заняли первые места в трех весовых категориях из семи – Владимир Литвиненко (60-65), Алексей Пятин (65-70), Владимир Духанин (более 85), еще пятеро стали призерами. В остальных весовых категориях победили спортсмены из Дагестана, Москвы и Московской области.

По результатам соревнований была скомплектована сборная России, которая в декабре должна была выступить в первом всесоюзном турнире по борьбе карате. Возглавил сборную тренер из Тулы Сергей Сорбучев.

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Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 11:06 +1
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