18 сентября: на первом в России турнире по карате победили туляки

18 сентября 1979 г. в Туле завершился турнир городов РСФСР по карате – первые официальные соревнования по этому виду спорта в России.

Всего было 46 участников – из Москвы, Саратова, Новокузнецка, Московской области, Дагестана. Соревнвания обслуживала бригада из 17 судей.

Туляки заняли первые места в трех весовых категориях из семи – Владимир Литвиненко (60-65), Алексей Пятин (65-70), Владимир Духанин (более 85), еще пятеро стали призерами. В остальных весовых категориях победили спортсмены из Дагестана, Москвы и Московской области.

По результатам соревнований была скомплектована сборная России, которая в декабре должна была выступить в первом всесоюзном турнире по борьбе карате. Возглавил сборную тренер из Тулы Сергей Сорбучев.