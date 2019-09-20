20 сентября: в лотерее в Тульской губернии разыгрывались коровы и швейные машины

20 сентября 1904 года в Новосильском уезде Тульской губернии прошел розыгрыш лотереи в пользу семейств нижних чинов, ушедших на Дальний Восток. Розыгрыш происходил в присутствии комиссии, в состав которой вошли земские начальники.

Началась лотерея в 12 часов дня и окончилась в 10 часов вечера. Разыгрывалось 1500 лотов, пожертвованных гражданами уезда, и поделенных на две тематические части.

В первой части разыгрывались все вещи и живность. Среди жертвователей здесь, например, значился С. П. Грушецкий – по-видимому, брат будущего первого главврача тульской Ваныкинской больницы Вячеслава Петровича Грушецкого.

Чистокровного рысака угрюмовского завода за 200 рублей выиграл крестьянин деревни Кручи Знаменской волости Трофим Горелов. Телку цементальскую за 75 рублей – крестьянин сельца Головкина Бредихинской волости Потап Володин. Корова за 40 рублей досталась крестьянину с. Ново-Михайловского Моховской волости Федору Короткову. Две коровы по 30 рублей повели домой крестьянка деревни Сорочий мост Каменской волости Анфиса Колегаева и мещанин села Седьбищи Павел Курдюмов.

Среди ценных вещей были ножная швейная машина за 40 рублей, серебряный вызолоченный подчасник за 75 руб.

Поскольку все вещи в один день разыграть не удалось, было принято решение оставшуюся часть разыграть в ноябре.

Добавим также, что часть вырученных средств организаторам пришлось потратить. На устройство витрин, покупку корма для живности, печатание билетов, объявлений и писем было израсходовано 72 рубля.