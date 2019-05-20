20 мая: в Туле выступил «Ласковый май-2»

20 и 21 мая 1989 года на Центральном стадионе им. 50-летия Ленинского комсомола в Туле состоялись большие праздничные концерты «Мастера искусств – труженикам города-героя Тулы», приуроченные к проведению Дня города.

Это был период, когда стадионные сборные шоу еще пользовались популярностью. Для этих концертов в Тулу приехали Игорь Николаев, эстрадный балет «Рандеву» под руководством Григория Захарова, конферансье Олег Марусев и группа «Маки» (бывшие «Красные маки»), которой, правда, и ехать не надо было – это был коллектив тульской филармонии. Но, конечно, главной притягательной силой для того, чтобы покупать билеты, стали такие мастера искусств, как группа «Ласковый май-2».

На сайте «Ласкового мая» есть разъяснение, что коллектив номер один и номер два, по сути, не слишком-то различались. Основателем группы «Ласковый май-2» был в 1988 году Владимир Шурочкин. Группа активно гастролировала по просторам бывшего СССР параллельно с другими коллективами, составами и исполнителями студии «Ласковый май». После распада группы «Ласковый май-2» в 1989 году Владимир Шурочкин вернулся в основной состав группы и стал одним из ее основных солистов и композиторов.

Организаторы тульского концерта, как знали, уточнили на афишах, что представление состоится при любой погоде. С погодой и правда не повезло – все эти дни накрапывал дождь, но концерты все равно состоялись.