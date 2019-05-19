19 мая: в Туле сыграли сборные России и Белоруссии по футболу

19 мая 1999 года в Туле состоялся первый в истории и пока единственный матч на уровне национальной сборной России по футболу, которая встретилась в товарищеском поединке со сборной Белоруссии. Посмотреть его пришли 13 000 болельщиков.

Команды играли в таком составе.

Россия: Станислав Черчесов (Сергей Овчинников, 46), Дмитрий Хлестов, Алексей Смертин (Виктор Булатов, 80), Александр Панов (Илья Цымбаларь, 46), Игорь Яновский (Евгений Варламов, 65), Александр Мостовой (Дмитрий Хохлов, 75), Виктор Онопко (к), Валерий Карпин, Егор Титов, Андрей Тихонов, Владимир Бесчастных (Сергей Юран, 46).

Тренер: Олег Романцев.

Белоруссия: Геннадий Тумилович, Эрик Яхимович, Андрей Лаврик, Вадим Скрипченко (Игорь Тарловский, 46), Андрей Островский, Сергей Гуренко (к), Василий Баранов, Вячеслав Геращенко (Александр Кульчий, 25), Владимир Маковский (Николай Рындюк, 73), Максим Ромащенко (Александр Чайка, 85), Радислав Орловский.

Тренер: Михаил Вергеенко.

Предупреждения: Карпин (33), Ромащенко (66), Лаврик (69), Тумилович (82).

В составе сборной России на поле выходили будущий главный тренер «Арсенала» Виктор Булатов и будущие арсенальцы Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Владимир Бесчастных. Вторым тренером сборной России был еще один будущий главный тренер тульской команды Сергей Павлов. На матче присутствовал и Дмитрий Аленичев, в то время игрок итальянской «Ромы». Он не принимал участия в игре по причине травмы. Дмитрий Анатольевич высоко оценил тульский стадион, назвав его маленьким чудом. Не жалели комплиментов тульскому полю и многие другие игроки российской команды.

Интересно, что хотя и играли две национальные сборные, но большинство футболистов были очень хорошо знакомы друг с другом. В составе обеих команд были в основном действующие или бывшие представители «Спартака» и «Локомотива», усиленные футболистами некоторых других российских клубов. Иностранный российский легион представляли Мостовой, Черчесов, Овчинников, Онопко, Карпин и Хохлов.

Олег Романцев рассматривал эту игру исключительно как подготовку к предстоящему 5 июня на «Стад де Франс» отборочному матчу с чемпионами мира – французами, который, как все прекрасно помнят, завершился победой нашей команды. Хотя в Туле яркого впечатления она не произвела – разве что в первом тайме россияне действовали азартно, и создали не один голевой момент. Отличились, правда, лишь раз – на 30-й минуте счет открыл Александр Мостовой, великолепно исполнив штрафной удар. Но сразу после перерыва игрок «Алании» Игорь Тарловский с линии площади ворот установил окончательный счет матча – 1:1. Одним из наиболее ярких игроков российской атаки стал петербуржец Александр Панов, который вскоре станет и героем матча в Париже.

Существенным для того времени событием матча стало присутствие на нем съемочной бригады НТВ во главе с опальным для Романцева Василием Уткиным. Это появление было тем более сенсационным, что еще недавно тот же Уткин рассорился и с генеральным директором «Арсенала» Виктором Тябусом, который не разрешил в 1996 году телевизионщикам работать на кубковом матче с «Ростсельмашем». После чего последовала историческая фраза в телевизионном эфире о «свинцовых тябусах жизни».

«Я тогда пустил бы съемочную бригаду, – объяснял через несколько лет ситуацию Виктор Тябус. – Но незадолго до этого позвонил на передачу, предложил сделать программу о нашем футбольном клубе, о детской спортивной школе. Мне сказали: 500 рублей минута. Но у меня таких денег нет. А потом они приезжают на игру с «Ростсельмашем». Говорю: платите деньги в кассу и работайте. Отсюда и сыр-бор. Прошел год или два, я созвонился сам, сказал: Василий, хотел бы помириться. И мы нашли общий язык. А перед матчем с Белоруссией уже он позвонил. Я говорю, Вася, приезжай, для тебя пропуск будет. Львов, пресс-атташе «Спартака» и сборной, пытался потом разбираться: «Как его на стадион пустили?..» Говорю, ничего не знаю, мои службы пропуск выдали»...

Романцев, как гласит молва, остался не очень доволен поддержкой зрителей, назвав тульских болельщиков театралами, зато все остальные были в восторге. Тульский стадион называли не хуже уровнем, чем московские арены, и вообще считали его ареной европейского уровня. Отмечали также высокую организацию матча и прекрасную инфраструктуру. Присутствовавший на игре Вячеслав Колосков даже пообещал внести тульский стадион в кандидаты на проведение чемпионата Европы 2008 года, за который собиралась бороться Россия.