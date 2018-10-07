7 октября: в Туле разыграли в лотерею автомобиль «Москвич» и пианино

7 октября 1963 г. в переполненном зале областного драматического театра состоялся розыгрыш шестого выпуска денежно-вещевой лотереи РСФСР шестого выпуска. Тиражная комиссия определила счастливых обладателей 400 ценных призов.

Розыгрыш по билетам шестого выпуска вообще-то должен был проходить 22 декабря, под самый новый год. Однако Совет Министров РСФСР принял решение провести еще два розыгрыша лотереи в этом году – седьмого выпуска в Рязани и восьмого в Курске. Соответственно даты всех предшествующих розыгрышей пришлось сдвигать.

Мероприятие в Туле началось уже в девять утра, когда председатель комиссии, заместитель председателя промышленного облисполкома Н. П. Малыгин предоставил слово ответственному секретарю комиссии Людмиле Николаевне Подобе. Она познакомила членов комиссии и самых ранних зрителей с порядком проведения тиража. Затем раздала билеты с цифрами и названиями призов членам комиссии, которые после проверки за отдельным столиком вложили их в пластмассовые патроны.

Всего разыгрывалось 400 вещевых призов. В частности, ковры фабричной марки, пианино, холодильники, стиральные машины, ручные и ножные швейные машины. И, конечно, движущийся транспорт – мотоциклы «Планета» и автомобиль «Москвич».

В первое колесо опустили билеты с названиями выигрышей. В два других – билетики с цифрами, из которых потом должны были составляться номера серий. В четвертое колесо заложили патрончики с билетами, на которых обозначены номера лотерейных билетов.

Н. Малыгин объявил начало тиража.

К тиражным колесам подошли две девочки и два мальчика. У первого колеса встала маленькая девочка в красном платьице Леночка Упатова, воспитанница детского сада. Именно в ее руках была судьба названий выигрышей по счастливым билетам. Члены комиссии открывали дверцы барабанов, дети вытаскивали оттуда патрончики. Другие члены комиссии вынимали из патрончиков билетики и показывали их членам комиссии.

Председатель громко объявлял выигрыш. Его название и номера билетов и серий повторялись затем одним из заместителей председателя. Секретари вносили цифры в специальные журналы и карточки.

Многие из зрителей в зале держали в руках лотерейные билеты или блокноты с записанными в них номерами и сериями – свои и знакомых. Дома ведь и стены должны помогать.

Первым призом стала стиральная машина. Она досталась обладателю лотерейного билета №118, серия 29336. 200 выигрышей по 5 рублей выпали на все номера билетов серии 28599.

На сцену вышла другая группа детей на смену первой. Стали объявляться новые числа и названия выигрышей.

Наконец, уже вечером, тираж был закончен. Ответственный секретарь комиссии Л. Н. Подоба сердечно поблагодарила маленьких помощников, подарила им за работу сладости и игрушки.

А комиссия по проведению тиража после короткого перерыва продолжила свою работу. Теперь нужно было составить официальную таблицу, которая через несколько дней будет опубликована в «Советской России» и многих других газетах Российской Федерации.

Призы счастливчики могли получить самыми разными способами. В отдаленных районах – через Посылторг, причем в десятидневный срок. Крупногабаритные товары выдавались также в магазинах торгующих организаций.

Внизу: Так выглядел билет лотереи шестого выпуска, призы по которому разыгрывались в Туле.