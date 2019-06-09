9 июня: ивановский смерч наделал бед в Туле

9 июня 1984 г. после длительного периода высокого атмосферного давления, результатом которого стала сухая и жаркая погода, над центральной европейской частью России произошло столкновение двух атмосферных фронтов, один из которых двигался с юго-запада, а другой — с севера.

Во второй половине дня через Московскую, Калининскую, Ярославскую, Ивановскую и Костромскую области прошли смерчи. Наиболее сильный наблюдался в Иванове.

В 15 часов 15 минут вблизи города появилось темное пятно с хоботом, который, раскачиваясь из стороны в сторону, опускался к земле. Почти коснувшись ее, хобот стал быстро расширяться и всасывать предметы, причем нижний конец его неоднократно приподнимался и опускался. Было хорошо видно быстрое вращение хобота, слышны свист и гул, подобный тому, что создает реактивный самолет. Внутри хобот светился. От него отрывались рукава, которые разлетались в стороны и вновь возвращались. Облако, из которого опустился смерч, быстро перемещалось на север, и в полосе шириной около 500 метров смерч срывал крыши домов, ломал и вырывал деревья, столбы и опоры электропередач. Прочные деревянные дома, особенно их кровли, разрушались, переворачивались тяжелые вагоны, приподнимались, многократно перевертывались и сносились в сторону автомашины, автобусы, троллейбусы и другие предметы.

В 60 км к северо-северо-востоку от Иваново, на холмистом берегу Волги, у турбазы Лунево, смерч проявился особенно сильно. Падали вывороченные с корнем ели, ломались сосны и березы, рушились щитовые домики; бак водонапорной башни массой 50 тонн был отброшен на 200 метров в сторону. На грузовой станции «Текстильная» кран грузоподъемностью в 42 тонны и весом 350 тонн смерч завязал в узел, приподняв на несколько метров от земли, а семидесятитонные контейнеры были найдены в радиусе более километра.

Самый большой путь проделал московско-ярославский смерч: около 13 часов он вывалил лес вблизи аэропорта Шереметьево, между 15 и 16 часами он наблюдается уже в 200 км от Москвы — западнее Ростова, затем он проделывает ещё более ста километров и затихает западнее Данилова. Количество жертв стихии в разных источниках варьируется от 57 погибших, до 67 погибших и 804 раненых. В общем числе погибло около 100 человек, без крова осталось 416 семей. Пострадали 20 школ, 200 объектов промышленного и сельского хозяйства, 500 дачных строений, 680 жилых домов.

Ивановский смерч пронесся и над Тулой, правда, не с такой силой. Порывы ветра здесь достигали 30 метров в секунду. Практически весь частный сектор остался без света: ветром и упавшими деревьями порвало более ста участков сети.