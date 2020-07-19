19 июля: в Тульской губернии ураган перевернул пассажирский поезд

Около одиннадцати часов ночи 19 июля 1910 г. на перегоне между станциями Суворово – Ханино Тула-Лихвинской узкоколейной железной дороги, на 85-й версте от Тулы, налетевшим при сильной грозе ураганом перевернуло состав почтово-товарно-пассажирского поезда.

Весь подвижный состав, за исключением паровоза, в количестве трех классных вагонов, одного багажного и двух товарных, опрокинулся. Вагоны полетели под откос. Путь был поврежден на протяжении пятнадцати сажен. Поезда задержаны на 6 часов 35 минут.

Одиннадцать пассажиров получили легкие ушибы и поранения,

в числе пострадавших оказался и боевой тульский полицмейстер Б. В. фон Вернер. Всем попавшим в переделку на месте же была оказана медицинская помощь случайно ехавшим здесь же врачом. По всей видимости, московским врачом Полуэктовым, ехавший в одном вагоне с полицмейстером. Несмотря на то, что о Полуэктове сообщалось, что он «сильно пострадал».

Весть о том, что среди жертв крушения оказался фон-Вернер, весьма взбудоражила его подчиненных. Некоторыми чинами полиции была послана телеграмма с выражением сочувствия и поздравлениями с избавлением от опасности. В ответ на это Вернера выслал телеграмму на имя пристава 2-й части Тулы, в которой благодарил за внимание и сообщал, что состояние здоровья его хорошее.

Вскоре он возвратился в Тулу и в подробностях рассказал, как все было.

По его словам, поезд с которым случилось несчастье, шел не по расписанию, а с произвольными остановками на каждой станции, где железнодорожным начальством производились расчеты рабочим, вследствие чего поезд так сильно и запоздал.

На момент крушения полицмейстер стоял у окна. А вот что было дальше не помнит, так как лишился чувств. Очнулся фон Вернер от сильной боли в руке и боку. Оказывается, когда перевернулся вагон, на него упала десятипудовая печь вагона.

На воздух при полной тьме фон-Вернер пробился кое-как через окно, так как двери все были настолько перекошены, что их невозможно было открыть.

Багажный вагон, в котором была заперта собака полицмейстера, разбило в щепки, но собака каким-то невероятным образом осталась совершенно невредима.

Место катастрофы наутро было сфотографировано любителем-фотографом Гудковым. Жаль, конечно, что фотография эта до нашего времени не сохранилась.

Фото: у станции Ханино. 1908 г.