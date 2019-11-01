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Тульские тайны: Этот день в истории города
1 ноября: в Туле кондуктору дали год ареста за безбилетников

1 ноября: в Туле кондуктору дали год ареста за безбилетников

1 ноября 1914 г. «Тульская молва» рассказала о том, как был наказан кондуктор поезда за пущенных в вагон зайцев.

«15 июля 1913 г. по прибытии на ст. Лаптево (Ясногорск) М.-К. ж.д. поезда №21 в одном из товарных вагонов этого поезда жандармом Степановым было обнаружено семь безбилетных пассажиров, которые были посажены в вагон на ст. Москва-вторая кондуктором И. И. Шабановым, получившим за это несколько больше трех рублей.

Вчера Шабанова судили и особое присутствие приговорило его к одному году арестантских отделений, лишив прав».

В этой заметке обращают на себя внимание несколько деталей. Прежде всего основательность правосудия. Безбилетников задержали аж в июле 1913 года, а кондуктора за это осудили через почти полтора года; уже мировая война вовсю шла. Безбилетники готовы были к путешествию далеко не в самых комфортабельных условиях – в товарняке. А по тем временам путь из Москвы в Тулу был не такой и быстрый, поезд периодически останавливался на пит-стоп – загрузить уголька. Ну и отметим бдительность и бесстрашие жандарма, заглянувшего для порядка в вагон, где, по идее, никого не должно быть.

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Автор: Сергей Гусев
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