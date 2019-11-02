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Тульские тайны: Этот день в истории города
2 ноября: в Туле открылся кинотеатр «Октябрь»

2 ноября: в Туле открылся кинотеатр «Октябрь»

2 ноября 1979 года на Красноармейском проспекте Тулы открылся новый кинотеатр «Октябрь». Это был шестой широкоформатный кинотеатр в городе и первым в Туле, где работала установка кондиционирования воздуха. Фойе украшало красочное керамическое панно, выполненное скульптором Тульского художественного фонда Владимиром Сахненко.

Кинотеатр располагал двумя зрительными залами. Большой был рассчитан на 605 посадочных мест, малый – на 198. Здание, правда, строили быстро – гнали к октябрьским праздникам, и сдали с большими недоделками.  

На первом сеансе в большом зале показывали боевик времен Гражданской войны производства Одесской киностудии «Забудьте слово смерть» о том, как наши обезвреживали банду батьки Кикотя. Фильм хоть и назывался «Забудьте слово смерть», забыть о ней он совершенно не давал – на экране кого-нибудь непременно убивали едва ли не каждые пять минут. Выбор фильма объяснялся, по-видимому, тем, что одну из главных ролей в нем – заместителя начальника уездной народной милиции Левченко сыграл актер Тульского драматического театра Олег Корчиков. В один из первых дней работы кинотеатра с ним прошла творческая встреча, где он рассказал о работе в фильме.

Следующей картиной стала новая кинокомедия «Суета сует» с Галиной Польских, Фрунзиком Мкртчаном и Сергеем Ивановым.  

Малый зал кинохроники открылся документальным фильмом «На концерте Людмилы Зыкиной». Также с открытия минимум два сеанса в день в малом зале было отдано детским фильмам.

Ну и конечно «Октябрь» стал первым и единственным в Туле кинотеатром, еще когда о 3D никто и понятия не имел, где показывали стереофильмы производства СССР. При входе зрителям раздавали знакомые теперь стереоскопические очки, и можно было смотреть самое настоящее стереокино. Его, правда, было немного, и почти все время шел один и тот же набор фильмов, но тем не менее. Список этот состоял из нескольких произведений: «Ученик лекаря», «Она с метлой, он в черной шляпе», «Всадник на золотом коне», «На златом крыльце сидели…», «Таинственный монах».

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Автор: Сергей Гусев
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