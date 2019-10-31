31 октября: в Туле дамы легкого поведения рассеялись по всему городу

31 октября 1909 г. тульские газеты сообщили, что на заседании полицейского комитета городской полицмейстер фон Вернер сообщил, что «после закрытия домов терпимости в Кашинском переулке проститутки рассеялись по всему городу, часто меняют квартиры, отчего надзор за ними практически невозможен».

По его словам, в городе развивается тайная проституция. Решено было «для правильного надзора… разместить дома терпимости на Рубцовской улице между Грязевской и Солдатской» (ныне улица Сойфера, между улицами Лейтейзена и Фрунзе).