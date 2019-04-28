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Тульские тайны: Этот день в истории города
28 апреля: золотая лихорадка тульской пенсионерки

28 апреля: золотая лихорадка тульской пенсионерки

28 апреля 1979 года тульские газеты рассказали историю некоей пенсионерки Елены Захаровны, работавшей на Тульской заводе электроэлементов, он же «Арсенал», которая переквалифицировалась в спекулянтки. Заметка, написанная следователем Центрального РОВД Тулы (видно, у них тоже был некий план по публикациям для острастки граждан), интересна еще и подзабытыми уже нравами в эпоху тотального дефицита.

«Заскучаешь, приходи обратно, – говорил ей, напутствуя, коллектив. Но забыла о заводе Елена Захаровна. Увлеклась другими делами.

Пришла как-то в Тульский ювелирный магазин, купила золотое колечко. У входа остановила ее молодая дивчина, слезно попросила продать колечко – не досталось, мол. Обещала доплату. Прохорова не долго думала, продала.В кармане осели лишние рублевки.

– Недурно, – отметила про себя и стала чаще наведываться в тульский «Сапфир». Целыми днями простаивала в очередях, покупала колечки, серьги и другое золотишко и перепродавала втридорога тут же, за углом.

А потом потянул ее ветер дальних странствий. Тряслась в электричках в Москву. Уезжала на ночь, чтобы с утра занять очередь в столичных «Алмазе» и «Агате». Золотая лихорадка трепала все сильнее.

Сокровища хранила в чайнике, который на ночь прятала под подушку. А нервишки сдавали. В потемках мерещились какие-то таинственные шорохи. Просыпалась и судорожно нащупывала фарфоровую посудину.

Тяжкие ее муки пыталась облегчить дочь. Она требовала, чтобы мать бросила темные дела. Но глуха была Прохорова к разумным речам. Украдкой уезжала из дома, бизнес продолжался. В ход пошли бриллианты, цепочки и прочие дорогие побрякушки. Золотая лихорадка переросла в хроническую болезнь.

Излечить ее взялись работники ОБХСС Центрального района Тулы. При очередной спекуляции Прохорова была задержана. Недавно спекулянтка осуждена народным судом Центрального района г. Тулы».

 

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 07:00 +1
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