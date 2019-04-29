29 апреля: обмен женами по-тульски

В 1924 году «Коммунар» рассказал о первых или одних из первых тульских свингерах. Резюмируя эту историю следующей моралью: «пьяницы могут иной раз откалывать такие штуки, которых не произведет самый безнадежный сумасшедший».

Итак.

«На Морозовой улице в д. №№ 6 и 13 жили две семьи рабочих. На днях одна из жен рабочих пошла к другой попросить гущи для постановки теста. Та гущи дала и предложила выпить самогона.

Бабы пьянствовали, пока пришли с работы их мужья – Дрыкин из Тулапечати, где он работает переплетчиком, и Костромин из оружзавода, где он работает в кузнечной мастерской. Мужья поддержали компанию жен – и началось общее пьянство всей четверки.

Самогон привел компанию в веселое настроение, пошли шутки, песни и т.д. Наконец Костромин предложил Дрыкину поменяться женами. Жены также выразили согласие и мигом перетащили вещи Костроминой в дом Дрыкиной, а Козловой (жены Дрыкина) в дом Костромина. Благо дома почти напротив.

А ночью Костромина, недовольная своим новым супругом, отправилась в милицию и заявила о пьянстве и об обмене женами.

Теперь вся компания привлекается к ответственности за пьянство».

Не за блуд ведь, что характерно, а за пьянство.