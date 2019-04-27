27 апреля: туляк Валерий Поляков доказал, что полеты к Марсу – это не фантастика

27 апреля 1989 года завершился рекордный 241-суточный космический полет туляка Валерия Полякова. Он впервые очевидно доказал, что невесомость можно преодолеть, не приспосабливаясь к ней, не теряя здоровья и работоспособности. Несмотря на длительное пребывание в невесомости, Поляков из обоих своих рекордных полетов вернулся в отличной физической форме.

Первый космический полет Полякова начался 29 августа 1988 года. Вместе с ним в состав экипажа вошли украинец Владимир Ляхов и первый космонавт Демократической Республики Афганистан Абдул Ахад Моманд. Полет продолжался 240 суток и 23 часа. За это время Валерий Владимирович успел поработать со многими исследователями космоса – Владимиром Титовым, Сергеем Крикалевым, Александром Волковым, Мусой Манаровым, а также с французом Жаном Кретьеном.

«Трудиться не только головой там, наверху, но и мучить себя до седьмого пота – чтобы возвращаться здоровым», – отметил он после своих рекордных полетов.

Вскоре после возвращения Поляков отправился в новый рекордный полет.

«К реализации идеи подтолкнули те же американцы. Начало девяностых, двусторонняя встреча, – рассказывал Валерий Поляков в интервью РИА «Новости». – Подходят ко мне двое, расспрашивают о программах длительных полетов. Я спросил: «На что вам? Шаттлы же могут продержаться на орбите лишь неделю-полторы». Оказалось, там начали проектировать большую станцию Freedom. И хотят на 13 месяцев лететь. У нас же с экономикой тяжело, прямо сказать – развал. Денег на знаковые программы нет. Владимир Титов с Мусой Манаровым рекордно слетали: ровно год. Так неужели уступим?

Через день-два после той беседы встречаю очередной экипаж со станции «Мир». На аэродроме в Чкаловском подхожу к академику Семенову, генеральному конструктору РКК «Энергия»:

– Юрий Палыч, а ведь переплюнут они нас.

Он мрачен, молчит. Тогда я забрасываю удочку:

– Но есть проработанное, по науке обоснованное предложение: провести сверхдлительный полет, направив врача. Исследования провести всевозможные и проверить реакцию организма на длительную невесомость и т.д. Сроком на полтора-два года – как на Марс и обратно. Я готов.

Смотрю, глаза у него загораются. Отводит в зал:

– Ну-ка, давай еще раз...

Потом ведет к Коптеву, главе отрасли:

- Юрий Николаевич, тут есть национальная идея.

В общем, после согласований утвердили».

Второй рекордный космический полет Полякова составил 437 суток и 18 без двух минут часов. И нет никаких предпосылок, что этот полет в ближайшем будущем будет побит.

После полета вы занимались медико-психологическим обеспечением полёта других. Что выяснили для дела? – спросили его во время уже упоминавшегося интервью. Поляков рассказал:

– Пожалуй, еще раньше с коллегами выявили космическую психоастенизацию. Само явление открыл психолог Мясников. Проявляется она и в быту, когда наступает умственная и физическая усталость, гиповитаминоз, когда стресс почти постоянный. Люди спят плохо, возникают иллюзорные страхи, паника. У военных космонавтов той поры, выполнявших и специальные программы (вспомним противостояние «звездным войнам»), без того режим был напряженный, рваный, ответственность высочайшая. Такое состояние могло привести и к драматическим результатам, вплоть до досрочной посадки. Наш вердикт был: делать полеты короткими со специальной программой.

На орбите Поляков исследовал степень влияния космической среды на внутренние органы. И считает, что полет человека к Марсу вполне реален. Он займет примерно те самые полтора года, которые Валерий Владимирович провел на орбите. Википедия утверждает, со слов профессора А. А. Благинина, что Валерий Поляков был готов совершить и безвозвратный полет на Марс.

Валерий Владимирович ПОЛЯКОВ – выпускник четвертой тульской школы. Врач, космонавт-исследователь, кандидат медицинских наук (1976), с 1999 года доктор медицинских наук и профессор медицины, Герой Советского Союза (1989), Герой Российской Федерации (1995), почетный гражданин Тулы (1994).