25 марта: в Туле начали показывать фильм о девочке, которая пропала сразу из четырех мест

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25 марта 1940 г. в тульском кинотеатре им. Степанова начали показывать фильм «Подкидыш». Впервые в СССР сняли семейное кино без всякой идеологии – про пятилетнюю девочку Наташу.

И хотя вроде бы в этой истории сплошь хорошие сердобольные советские люди, которые тут же хотят удочерить встретившуюся им девочку, почему-то именно на это обстоятельство никто не обращает внимания ни сейчас, ни, тем более, тогда! Никого из москвичей 1940 года не удивляет, что этот милый очаровательный ребенок остался без родителей. Они не спешат отвести ее в милицию, они точно уверены, что родителей у девочки больше нет. И современники не видят в этом особой натяжки в угоду сюжету. Но даже если эти прекрасные москвичи и правда понимают, почему такое могло произойти, они все равно готовы, не задумываясь, принять девочку в семью. Тем более, что своих детей так и не нажили. Вот такая вот интересная картина времени.

Однако Наташа-то знает, что ее ищет папа, поэтому, как задумчиво произносит милиционер, к которому за помощью прибежали все несостоявшиеся приемные родители, эта странная девочка пропала одновременно из четырех мест!

В этом фильме впервые появился на экране в большой роли Ростислав Плятт. Но, конечно, в историю он вошел несравненной домработницей Аришей в исполнении одного из авторов сценария, вместе с детской писательницей Агнией Барто, Рины Зеленой. И – да, да!!! – великой Фаины Раневской. Фразы «Муля, не нервируй меня», в сценарии не было. Фаина Георгиевна в паузе между съемками произнесла ее случайно. Как оказалось, на свою шею. Стоило ей потом появиться на улице, как Раневскую тут же окружала толпа детей, которая на все лады выкрикивала именно это. На что Фаина Георгиевна однажды ответила не менее легендарным афоризмом:

– Пионэры, возьмитесь за руки и идите в жопу!

И все равно эта Муля прилипла к ней навсегда. Даже Брежнев Леонид Ильич, в 1976 году, во время вручения актрисе ордена Ленина, приветствовал ее именно этой цитатой. Он, конечно, никуда послан не был. Да и со временем Раневская смирилась с тем, что, как заметила Анна Ахматова, у каждого из нас есть свой Муля. Сама же она говорила: «Я не Муля. Я старая актриса и никого не хочу нервировать».

В войну негатив фильма потеряли. А восстановили его только в 1988 году благодаря позитивной копии, сохранившейся в Госфильмофонде СССР. В 2010-м «Подкидыша» раскрасили и отцифровали, он стал цветным, благодаря чему его интересно смотреть и сейчас.

В 2008 году в Таганроге, возле дома, где в детстве жила Фаина Раневская, был установлен памятник актрисе – разумеется, в виде героини из фильма «Подкидыш».