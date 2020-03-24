24 марта: в Туле начато строительство дома «Красная кузня». Теперь это «Гостинка»

24 марта 1930 г. в Туле на углу улиц Советской и Коммунаров (проспект Ленина) начато строительство пятиэтажного жилого дома из красного кирпича «Красная Кузня» на 40 квартир.

«Красная кузня» — это кооперативное товарищество, созданное еще в 1924 году, которое на паи вкладчиков строило дома барачного типа и многоквартирные дома в центре города. Пятиэтажка на Советской тоже, собственно, не шедевр архитектуры. Снести ее предполагали еще в семидесятые года, но руки не дошли. Но для своего времени появление этого дома значило очень многое. Жилищный кризис в Туле был невероятный.

В 1929 году придумали новый способ находить излишки жилплощади — выселять нетрудовой элемент; то есть бывших, которые когда-то имели вес при царском режиме. Теперь же их на работу почти не брали, значит можно было выгонят из квартир вместе с семьей как тунеядцев. Ни в одном документе упоминания, что выселяемым взамен предоставляется хотя бы чулан, нет. Но этого тоже оказалось мало — сколько их там осталось-то, бывших. Поэтому жилой вопрос как был острым, так и оставался.

Постоянно создавались также списки о том, кто имеет право на дополнительную жилплощадь, кто нет. Чтение этих списков сейчас — тоже весьма увлекательное занятие. Заведывающий отделом здравоохранения — включить в список, заместитель заведывающего — исключить. Практикующие зубные врачи, занимающиеся практикой на дому, — включить, но оплату площади производить как за излишек. Заведывающий оспопрививательным пунктом — исключить. Заведывающий Центральным родильным домом — включить. Заместитель заведывающего отделом труда и заведывающий Биржей труда — исключить. Заведывающий Тулстроем — включить, его заместителей и главного бухгалтера — исключить. Начальник правления Окркредпромсоюза — исключить. Директор школы ученичества при ст. Тула Моск-Курск ж.д. — включить. Директор швейной фабрики «Ревтруд» — исключить. Ну и так далее, до бесконечности.

О том, в каких условиях жили тогда люди, весьма наглядно говорит этот акт, составленный членами Горсовета 3 марта 1930 года. Это реальный документ, никакого сюрреализма.

«При обследовании домов по Тургеневской ул. № 38 и по Мотякинской (Льва Толстого), обнаружены кухни, большинство которых закопчены, часть побиты стекла, не исправлены краны, плиты поломаны, в некоторых кухнях нет железа у плиты, в кухнях производят стирку и сушку белья, да и даже сами моются. Также в комнатах закопчены потолки — треснуты полы, подоконники и потолки. Штукатурка над дверями плинтуса осела, в некоторых сырость. В комнатах истопников грязь по колено и они закопчены. В коридорах побиты стекла, поломаны выключатели, побиты стены скобами, на лестнице грязь, в подвалах сору по колено, нет света, неправильно распределены как подвалы, так и квартиры: проживает квартирант у первого подъезда, а подвал у третьего и третий у первого. Также есть квартиры, где 3 человека на 2 комнаты, а есть семейство 5−6 человек, но комнату занимают одну. В котловых золы полон угол, кочегары во время топлива котла отлучаются, котлы бывают забиты золой и за этим никто не следит. Во дворе около котловой нет канавы, и вода по лестнице течет туда. Неправильное отопление зимой: холод на улице и в квартире, люди замерзают, а если на улице тепло, то в квартире находиться нельзя, так как в уборных проливает и течет вода, также и подтекают трубы, сиденья поломаны. В некоторых квартирах потресканы двери, дрова находятся в коридорах. Ни одного собрания не проводилось квартиронанимателями, красного уголка нет — для детей.

Предлагается вышеуказанные недостатки изжить, но это можно сделать лишь только при хорошем наблюдении и культурном воспитании квартиронанимателей».

В поздние советские годы в доме «Красная кузня» был институт «ТНИИТМаш», в новые времена — торговый центр. Остатки старого фасада можно и сейчас увидеть в составе торгового центра на Советской.

Фото из коллекции Михаила Тенцера.