28 февраля: в Туле провели День русской кухни

28 февраля 1965 г. ресторан «Центральный» пригласил туляков на День русской кухни.

Еще не была снята классическая сцена советского кинематографа, где приглашали отведать почки верченые, почки крученые, а также икру заморскую, баклажанную – по сути ярчайшая реклама традиционной русской кухни. Но и без того список предлагавшихся блюд вызывал жгучее желание попробовать хоть что-то.

Итака, реклама обещала.

«В этот день в нашем ресторане вы можете покушать почки по-русски, рыбу под соусом, капусту фаршированную, картофель, запеченный со сметаной, блины, оладьи, гурьевскую кашу, бисквиты тающие, пирог по-русски, воздушные пироги, пирожки с мясом, рыбой, расстегаи, кулебяки и другие изделия.

Работники ресторана производят показ правил сервировки праздничного стола и приготовления блюд с консультацией опытных мастеров.

В зале работает буфет, играет оркестр, демонстрируются модели мужской и женской одежды сезона 1965 года (с 14 до 15 часов). Ресторан работает с 11 до 23 часов».