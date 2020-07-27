27 июля: на охоте в окрестностях Ясной Поляны сын едва не застрелил отца

Утром 27 июля 1910 г. на охоте недалеко от Ясной поляны произошел несчастный случай с известным в Туле доктором с врачом Л. Г. Сухининым, который едва не завершился трагедией.

Охотившийся вместе с ним его сын Гриша случайно спустил курок ружья и выстрелом ранил находившегося шагах в десяти от него отца. Почти весь заряд дроби, очень кучно, ранил Леонида Григорьевича в ноги. Первое время доктор ничего не почувствовал и лишь выразил неудовольствие по поводу того, что от него так близко стреляют. Однако немного спустя увидел, что у него обе ноги в крови и что он ранен.

За отсутствием лошади пришлось некоторое расстояние к дому пройти пешком. Также преодолеть еще с полверсты пешком и перед своей дачей, чтобы не напугать домашних.

Об этом драматическом эпизоде вспоминал в свих записях секретарь Толстого В. Ф. Булгаков.

«7 августа 1910 года. Лев Николаевич взобрался на Дэлира, и мы ровным шагом поехали в сторону от шоссе по дороге на Овсянниково. Между тем пошел сильный дождь. Лев Николаевич заехал в имение Красноглазовой, где мы и спрятались в каком-то сарае. Прибежал гимназист, бойкий, цветущий мальчик лет пятнадцати, с славными, чистыми глазами. — Лев Николаевич, пожалуйте к нам! После минуты колебания Лев Николаевич слез с лошади, и под дождем мы пошли на дачу к гимназисту. Оказалось, что это семья тульского врача Сухинина, бывавшего и в Ясной Поляне у Льва Николаевича. Дома были только жена его и дети. Она была счастлива и всячески старалась оказать какую-нибудь любезность Льву Николаевичу. Сам доктор лежит больной в городе. С ним — несчастье: его старший сын Гриша, тот самый милый гимназист, который приглашал нас в дом, на охоте по неосторожности выстрелил отцу в ногу из дробовика...».

Сразу после несчастного случая Сухинин был перевезен в Тулу, где его навестило несколько коллег. У раненого наблюдалось небольшое повышение температуры, хотя общее самочувствие оставалось хорошим. В обеих ногах у доктора предположительно было до 70 дробинок.

Больной быстро пошел на поправку. Уже через два дня он вел прием больных на дому, а еще через несколько дней выезжал к больным в городе.

Интересно, что ровно за четыре года до этого, чуть ли не день в день, с Сухининым случилась схожая неприятность. Леониду Григорьевичу доверяла лечение своих детей Софья Андреевна Толстая. Однако 19 июля 1906 года он был вынужден отказать. Как сообщил, посланный за доктором Душан Маковицкий, у Сухинина была сломана нога.

Поводом к хорошим отношением с семьей Толстых стало и то обстоятельство, что отец Сухинина когда-то служил в Севастополе вместе с будущим великим писателем. С 1902 по 1908 года Леонид Григорьевич возглавлял городскую детскую больницу Святого Владимира, которая в 1908 году влилась в Ваныкинскую больницу. В Ваныкинской он служил до пенсионного возраста. Вместе с семьей жил на улице Гоголевской недалеко от доктора Грушецкого, главного врача Ваныкинской больницы. Умер в 1942 году, прожив 72 года.