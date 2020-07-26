26 июля: родился Лев Марголин. Он устанавливал советскую власть в Туле и сделал лучший совхоз в СССР

26 июля 1895 г. родился Лев Соломонович Марголин — советский ученый-экономист, академик ВАСХНИЛ.

С Тулой судьба его свела в те годы, когда он учился в гимназии в Минске. Здесь лучшим его другом стал Гриша Каминский. Он много времени проводил в семье Марголиных, по всей видимости именно здесь получил свои первые социал-демократические знания. Родственником этой семьи был революционер-подпольщик Батхон, который увлеченно рассказывал мальчикам о своей жизни. Ну как в юношеском возрасте не впечатлиться подобными историями.

Но в 1915 году друзья расстались: Гриша уехал учиться в Москву, Лев поступил на историко-филологический факультет Петроградского университета, где проучился два курса. В революцию напомнил о себе Каминский – прислал письмо, в котором звал на работу в Тулу. Лев с энтузиазмом откликнулся. В городе оружейников они со своим закадычным другом даже какое-то время делили одну комнату на двоих.

Марголин работал по продовольственной части. В 1919 году губком направил его в Ефремовский уезд, самый богатый хлебом. В это время началось наступление Деникина, и корпус полковника Мамонтова из его армии уже подходил к Тульской губернии, а потом неожиданно прорвался в Ефремовский уезд.

В продотряде срочно разработали план действия по подготовке и подвозке собранного хлеба к железнодорожной станции, погрузку в вагоны, формирование эшелона и план операций на случай столкновения с конницей Мамонтова. В этот момент приехал из Тулы Каминский. Рассмотрел план, одобрил. А перед отъездом в Тулу обещал выслать броневик для охраны поезда. Также вручил Марголину мандат председателя ревкома Ефремовского уезда.

Обещанный броневик прибыл вовремя и вместе с эшелоном тронулся в путь, когда конница Мамонтова уже входила в город с противоположной стороны. Хлеб был доставлен по назначению.

Почти сразу после этого Марголин по указанию ЦК получил мандат с большими полномочиями, подписанный Лениным, и выехал начальником продовольственной экспедиции в Оренбургскую губернию, только что занятую красными.

Потом был назначен председателем Посевкома – комитета, отвечающего за посевную компанию в голодающих губерниях Среднего и Нижнего Поволжья. В Посевкоме, кстати, трудились в основном продработники Тульской губернии. Несмотря на плохую связь с поволжскими губерниями, работали хорошо.

В 1922 году Марголин поступил на экономический факультет Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. А в 1928-м назначен первым директором Учебно-опытного зерносовхоза № 2 в Северо-Кавказском крае.

Осенью того же года уехал в США – изучать работу крупного фермерского хозяйства; одновременно закупать тракторы, комбайны и дорожные машины. В подкрепление с ним поехал А. Б. Трейвас, крупный специалист по сельхозмашинам. Марголину также было поручено пригласить на договорных началах инженера, агронома и механика-инструктора, которые в СССР в короткий срок научили бы первых курсантов работать на новых машинах. Домой он вернулся в июле 1929 г.

Американский опыт оказался не зря. Вскоре уже в совхоз Марголина приезжали иностранные делегации, знакомились с постановкой дела, и говорили, что здесь увидели новый, социалистический мир. Американский фермер Кемпбелл, владелец самой крупной фермы в США, вообще признался, что не верил в возможность организации такого крупного культурного зернового хозяйства в очень короткий срок в условиях советского строя и технической отсталости.

Совхоз также посещали руководители партии К. Ворошилов и А. Микоян, в 1930-м приехали писатели Алексей Толстой и В. Шишков. В июле 1931 году – Михаил Калинин – посмотреть на испытание комбайна, сконструированного местным студентом. В 1931 году был награжден орденом Ленина – за номером 129, то есть одним из первых в стране.

Однако от беды эти успехи не уберегли. Хотя с 1933 года Марголин стал начальником научно-технического отдела Наркомата совхозов СССР, а в мае 1935 года избран академиком ВАСХНИЛ.

В Москве они опять встретились с Григорием Каминским, который стал министром здравоохранения; и это, по-видимому, определило дальнейшую судьбу Марголина. Вскоре Каминский сказал свое знаменитое «Так вы перестреляете всю партию» на съезде, и, по видимому, стали брать всех, кто имел к нему отношение.

Девятого августа 1937 года Марголин был арестован, 27 сентября расстрелян. В пятидесятые, понятно, посмертно реабилитирован – оказалось, расстреляли зря, не враг.

Фото: на полях учебно-опытного зерносовхоза № 2. Советская открытка 1930-х годов