14 сентября: в ядерных учениях на Тоцком полигоне были задействованы и туляки

14 сентября 1954 г. на Тоцком полигоне были проведены войсковые тактические учения под кодовым названием «Снежок» с применением настоящего ядерного оружия. В учениях принимали участие 40 тысяч человек, а мощность ядерного взрыва составила 40 килотонн. В ходе учений военнослужащие и гражданские лица были подвержены прямому воздействию радиации.

Суть происходящего состояла в отработке возможностей прорыва обороны противника с использованием ядерного оружия. Учения были подготовлены и проведены под руководством маршала Жукова, однако Жуков присутствовал только на репетиции, во время самих учений его на полигоне не было.

В ходе войсковой операции бомбардировщик Ту-4 сбросил с высоты 8000 м ядерную бомбу РДС-2 мощностью 38 килотонн в тротиловом эквиваленте, и был осуществлен воздушный взрыв. Он сопровождался ослепительной вспышкой, осветившей местность ярко-белым светом. После вспышки в центре взрыва на высоте 350 м образовалась светящаяся область сферической формы. Под действием мощного светового излучения на обширной площади в районе взрыва произошло испарение влаги, а также растрескивание и измельчение частиц грунта, сгорание органических веществ. В результате возникло резкое задымление и запыление приземного слоя воздуха и значительное снижение его прозрачности. Процесс образования нагретого запыленного слоя под действием светового излучения взрыва происходил до прихода ударной волны.

Через пять минут после взрыва началась артподготовка и удар бомбардировочной авиацией. По окончании артподготовки в направлении эпицентра взрыва атомной бомбы были высланы дозоры радиационной разведки, прибывшие в район эпицентра через 40 мин после взрыва.

Затем «восточные» начали атаковать позиции условного противника – произвели посадку личного состава на технику и продолжили наступление в колоннах. Разведывательные подразделения совместно с войсковой радиационной разведкой двигались впереди. Дым и пыль, поднятые имитационными взрывами из бочек с бензином, затрудняли ориентацию. Войска преодолевали район атомного взрыва со скоростью 5 км/ч, а передовой отряд мотострелковой дивизии в районе эпицентра быстрее — 8-12 км/ч.

Отдельные самолеты при полете для нанесения удара по наземным целям на 20-й минуте после атомного взрыва вынуждены были пересечь ножку «атомного гриба». Дозиметрический контроль летного состава и самолетов после приземления показал незначительный уровень заражения. Так, степень заражения фюзеляжа самолета составила 0.2-0.3 Р/ч, внутри кабины — 0.02-0.03 Р/ч.

Через два дня — 17 сентября 1954 года — в газете «Правда» было напечатано сообщение ТАСС: «В соответствии с планом научно-исследовательских и экспериментальных работ в последние дни в Советском Союзе было проведено испытание одного из видов атомного оружия. Целью испытания было изучение действия атомного взрыва. При испытании получены ценные результаты, которые помогут советским ученым и инженерам успешно решить задачи по защите от атомного нападения».

Общее число военнослужащих, принявших участие в учениях, составило около 45 тыс. человек (по другим сведениям, 45 тыс. составили только силы «нападавшей» стороны, к которым следует добавить еще 15 тысяч обороняющихся).

После распада СССР учения критиковались за радиоактивное облучение 45 000 военнослужащих ВС СССР и 10 000 местных жителей, а также недостаточное информирование личного состава и населения о действии и мерах защиты от радиации, что повлекло резкое повышение случаев злокачественных опухолей и заболеваний крови среди участников испытаний, хромосомных мутаций, пороков развития и детской смертности среди местного населения.

В тех событиях принимали участие и туляки. О многих из них ничего неизвестно, тем более, что в медицинских картах указывать участие в Тоцких учениях было запрещено – это считалось государственной тайной. Поэтому врачи даже не знали, на основании чего ставить диагноз.

Однако, например, 7 августа 1999 г. участнику испытаний атомной бомбы в Тоцких лагерях, лауреату Государственной премии СССР и премии имени С.И. Мосина полковнику-инженеру в отставке Ивану Бесчастному в Туле был вручен орден Мужества. В этот день ордена Мужества также получили еще четверо туляков – ветеранов подразделений особого риска. В частности, Н. В. Баранчиков и И. М. Журавлев, также участники учений в Тоцком.

Описывая остановку на месте испытаний, они вспоминали: «Поразил нас стоявший посреди всего этого хаоса новенький домик – сруб. Раньше его не было. Оказалось, что это блиндаж, который находился на глубине полутора метров: его выдавило из земли, как косточку из вишни».