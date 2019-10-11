11 октября: в Туле начали показывать киношедевр из Польши «Ва-банк»

11 октября 1984 г. только в кинотеатре «Салют» начали показывать остросюжетный польский приключенческий фильм «Ва-банк».

Это еще не был полноценный прокат, скорее, пробная его версия. Фильм показывался как участник 13-го Московского международного кинофестиваля. Причем в основной программе он не значился, его показывали вне конкурса. «Ва-банк» даже не был полностью дублирован – перевод того, что говорили герои с экрана, читал специально подготовленный человек в микрофон. Подобная практика показа «фестивального», а на самом деле хорошего зарубежного кино практиковалась в восьмидесятые годы достаточно часто. И не все из показанных таким образом фильмов запускались потом в полноценный прокат.

К счастью, с «Ва-Банком» этого не произошло. Вскоре он начал свое триумфальное шествие по экранам Советского Союза.

Фильм режиссера Юлиуса Махульского подкупал неискушенного советского зрителя абсолютной новизной. Это уже был не комиссар Миклован из боевиков о послевоенной Румынии, а полноценная гангстерская история с явными аллюзиями на американские хиты типа «Аферы» или «Крестного отца», которые в Польше видели, а в СССР – нет. И все это в невероятно ироничной манере. А в Советском Союзе как нигде ценили иронию и подтексты, вычитывая иногда между строк даже то, о чем сами авторы не помышляли.

В общем, фильм обречен был обрести статус культового. Ценители смотрят и пересматривают его до сих пор. Удивительно, но о польском кино мы и до сих пор знаем только по тем временам, когда страшный Мордор, он же Советский Союз, казалось бы, всех подавлял, заставлял читать Маркса и ходить строем: разудалые «Приключения канонира Доласа», «Четыре танкиста и собака», «Секс-миссия», она же «Новые амазонки», «Анатомия любви», в которой Эльдар Рязанов увидел будущую Надю Шевелеву – Барбару Брыльску. Список можно продолжать и продолжать. Интересно, а кто-нибудь вспомнит хотя бы один фильм, снятый в Польше за последние лет тридцать?