21 сентября: в Тулу приехал вождь горских народов Шамиль

21 сентября 1859 г. вождь горских племен Дагестана Шамиль, сосланный на поселение в Калугу, проездом находился в Туле.

На почтовую станцию, где он остановился, подъехав к городу, прибыл тульский генерал-губернатор Михаил Никитович Кречетников. После совместного обеда и беседы губернатор осведомился о желаниях гостя. Шамиль попросил показать ему оружейный завод, о котором он много слышал.

Во время похода по цехам его сопровождал лично губернатор. Невозмутимые горцы бесстрастно взирали на образцы холодного и огнестрельного оружия, станки и машины. Здесь впервые увидели в действии паровые машины. Но особенно приковало их внимание

Особое внимание пистолеты и ружья в образцовой мастерской, где гости с восхищением рассматривали каждую вещь.

После оружейного завода Шамиль посетил кадетский корпус, и в 11 часов вечера отправился в Москву.

Вождь горских народов Шамиль сдался на почетных для себя условиях окружившим его войскам 25 августа 1859 года. Таким образом закончилась 25-летняя Кавказская война. Хотя на Западном Кавказе она продолжалась еще почти пять лет, но уже без Шамиля.

При всем при этом в России Шамиль пользовался невероятной популярностью – простым людям он казался народным героем, который хотел избавить горцев, таких же, как и они сами, тружеников, от господ. Что немаловажно, многие легенды о Шамиле рассказывали солдаты, вернувшиеся с Кавказской войны. В Дагестане же считали, что это наибы, то есть местная знать, предали имама генералам за мешок золота.

Пристав при Шамиле А. Руновский, был свидетелем того, как в Калуге к нему приходили бывшие в плену солдаты. Один из них, увидев Шамиля, схватил его руку и поцеловал.

«Скажи, пожалуйста, зачем ты поцеловал у Шамиля руку? Ведь он же не твой хозяин... В горах, может быть, вас и принуждали к тому, ну а здесь для чего ты это сделал?» – «Не, ваше благородие, – отвечал бывший пленник, – нас не принуждали целовать у Шамиля руку, я это сделал так, по душе». – «Как это, по душе?» – «Да, так, ваше благородие, что человек-то он стоящий: только там пленным и бывало хорошо, где Шамиль жил али где проезжал он. Забижать нас не приказывал нашим хозяевам, а чуть бывало дойдет до него жалоба, сейчас отнимет пленного и возьмет к себе, да еще как ни на есть и накажет обидчика. Я это сам видал сколько раз». – «Так он хорош был для вас, для пленных?» – «Хорош, ваше благородие, одно слово – душа! И дарма, что во Христа не верует, одначе стоящий человек!»

Само собой все годы войны поддерживала Шамиля и просвещенная Европа – как вождя, боровшегося с существующим режимом в России.

Исходя из всех этих причин, Шамиля не стали изолировать от общества, а всего лишь сослали на поселение в Калугу, введя в его жизнь некоторые ограничения. Перед этим он был неоднократно удостоен аудиенции у императора Александра II, встречался с генералом Ермоловым, был представлен императрице Марии Александровне.

Для жительства в Калугу Шамиль прибыл 10 октября. 5 января 1860 года туда же приехала его семья. Все прибывшие сначала разместились в лучшей калужской гостинице француза Кулона, позже проживали в доме местного помещика Сухотина, который сдавал 13 комнат и сад во дворе внаем за 900 рублей в год. На ежегодное содержание Шамиля Александр II выделил из царской казны 30 тысяч рублей.

В честь пленника устраивались балы, приемы, вечера, скачки. Шамиль имел право переписываться с любым лицом, вплоть до военного министра России, и вступать в контакт с кем пожелает. Умерших могли похоронить в Калуге или, как это было с дочерью Нафисат, за счет казны отправить в Дагестан. Сыновьям и дочерям имама давалась возможность получить образование, а один из сыновей — Мухаммед–Шеффи поступил на царскую службу и дослужился до чина генерала.

26 августа 1866 года в парадной зале Калужского губернского дворянского собрания Шамиль, вместе с сыновьями Гази-Мухаммадом и Мухаммадом-Шапи, принес присягу на верноподданство России.

В том же году Шамиль был гостем на свадьбе цесаревича Александра. 30 августа 1869 года Высочайшим указом Шамиль был возведен в потомственное дворянство.

В 1868 году, зная, что Шамиль уже немолод и калужский климат не лучшим образом сказывается на его здоровье, император решил выбрать для него более подходящее место, каковым стал Киев, куда Шамиль переехал в ноябре — декабре того же года. 16 февраля 1869 года Александр II разрешил ему выехать в Мекку для паломничества. 12 мая Шамиль с семьей выехал из Киева. 19 мая прибыл в Стамбул. 16 ноября принял участие в открытии навигации на Суэцком канале. 20 ноября прибыл в Мекку. В конце марта 1870 года, после совершения хаджа, Шамиль посетил Медину, где и скончался 4 (16) февраля 1871 года. Похоронен в Медине на кладбище аль-Баки

На заглавной картинке: «Имам Шамиль перед главнокомандующим

князем А. И. Барятинским, 25 августа 1859 года», картина А. Д. Кившенко, 1880 год, Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург.