28 января: в Туле появились улицы Маркса, Жореса и Крестинтерна

28 января 1925 г. на заседании большого президиума Тульского Совета с президиумами секций было принято решение о переименовании нескольких тульских улиц. Так, Вторая Подъяческая стала улицей Жореса, Ново-Павшинская — улицей Крестьянского Интернационала, а Рождественская получила имя Карла Маркса.

Из всей этой троицы до наших дней не дожила лишь улица Крестинтерна, и то по причинам вполне объективным — не стало самого Крестьянского Интернационала. Он просуществовал лишь с 1923 по 1933-й годы. Как только его распустили, для улицы подобрали более актуальный интернационал — Коммунистический, она стала именоваться, соответственно, Коминтерна. В 1943 году его тоже распустили, но в то время было еще не до переименований, а потом, видно, и просто забылось. Коминтерн на карте города остался.

Жан Жорес, в общем-то, был достойным человеком — фактически первой жертвой начавшейся мировой войны. Он был убит в кафе французским националистом 31 июля 1914 года, в разгар нагнетания националистической истерии перед началом войны и накануне объявления мобилизации. Почему именно он? Жорес был пацифистом, как мог противостоял надвигающейся войне в Европе. А вообще был сторонником социальной республики — организованного и суверенного труда. Считал необходимым национализацию крупных предприятий и кооперирование мелких собственников, призывал к солидарности всего пролетариата, соединении социалистических и общедемократических ценностей. Для СССР был примечателен еще и тем, что стал основателем самого популярного левого издания во Франции «Юманите».

Имя Жореса стало лозунгом пацифизма и неприятия братоубийственной бойни. В его честь переименовывались улицы не только в СССР, но и во Франции; и даже называли детей. Советский диссидент Жорес Медведев и знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов названы именно в его честь.

Прежнее название улицы Карла Маркса — Рождественская, что само по себе звучит, конечно, более тепло и красиво и совсем не агрессивно. Только на улице Рождественской мог стоять храм во имя Рождества Христова. Или улица, на которой стоял такой храм, не могла не быть Рождественской.

При всем нынешнем противоречивом отношении к Карлу нашему Марксу нельзя не отметить, что в своих наблюдениях и выводах он был весьма точен. Проиллюстрируем этот тезис подборкой крылатых фраз. Многие из них заслуживают вечной славы. И обратите, кстати, внимание, что "религия — опиум народа" сказал именно он. Он, а не товарищ Ленин, как нам часто утверждают в современных отечественных сериалах сценаристы, воспитанные вроде бы на марксизме-ленинизме. А уж опиум ДЛЯ народа — это вообще цитата не из Ленина, не из Маркса и даже не из Энгельса, а из Ильфа и Петрова. Почувствуйте разницу.

Итак.

«В политике ради известной цели можно заключить союз даже с самим чертом — нужно только быть уверенным, что ты проведешь черта, а не черт тебя».

«Воспитатель сам должен быть воспитан».

«Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени».

«Жестокость характерна для законов, продиктованных трусостью, ибо трусость может быть энергична, только будучи жестокой».

«Легко быть святым, когда не хочешь быть человечным».

«Мир никогда не удавалось ни исправить, ни устрашить наказанием».

«На плоской равнине всякая кочка кажется холмом».

«Наказание не должно внушать больше отвращения, чем проступок».

«Религия — это воздух угнетенной твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных порядков. Религия есть опиум народа».

«Сердце человека — удивительная вещь, особенно если человек носит сердце в своем кошельке».

«Совесть зависит от знаний и от всего образа жизни человека. У республиканца иная совесть, чем у монархиста, у имущего — иная, чем у неимущего, у мыслящего — иная, чем у того, кто неспособен мыслить».

«То, что можно сказать об отношении человека к своему труду, то же можно сказать и об отношении человека к человеку».

Ну и? Вы не стали после прочитанного чуть большими марксистами, чем до того, как открыли эту страничку? И по-прежнему категорически настроены, чтобы улицу имени старика Маркса переименовали?

Во времена Маркса было очень популярно заполнение анкеты, иногда называемой «Исповедью», а иногда «Познай самого себя». В 1865 году дал свои ответы для «Исповеди» и Карл Маркс. Тоже весьма любопытные с сегодняшней точки зрения.

1. Достоинство, которое Вы больше всего цените?

В людях — Простота. В мужчине — Сила. В женщине — Слабость.

2. Ваша отличительная черта?

Единство цели.

3. Ваше представление о счастье?

Борьба.

4. Ваше представление о несчастье?

Подчинение.

5. Недостаток, который Вы скорее всего склонны извинить?

Легковерие.

6. Недостаток, который внушает Вам наибольшее отвращение?

Угодничество.

7. Ваша антипатия?

Мартин Таппер.

8. Ваше любимое занятие?

Рыться в книгах.

9. Ваши любимые поэты?

Шекспир, Эсхил, Гете.

10. Ваш любимый прозаик?

Дидро.

11. Ваш любимый герой?

Спартак, Кеплер.

12. Ваша любимая героиня?

Гретхен.

13. Ваш любимый цветок?

Лавр.

14. Ваш любимый цвет?

Красный.

15. Ваше любимое имя?

Лаура, Женни.

16. Ваше любимое блюдо?

Рыба.

17. Ваше любимое изречение?

Nihil humani a me alienum puto (Ничто человеческое мне не чуждо).

18. Ваш любимый девиз?

De omnibus dubitandum (Подвергай всё сомнениям).

Уточним, что Лаура и Женни — дочери Карла Маркса. А кто такой Мартин Таппер, уже и неважно. Судя по обрывочным публикациям, он автор морализаторских философских пословиц типа «Иногда своевременное молчание красноречивее слов». В общем, человек, который никогда не написал бы, что его представление о счастье — борьба.

На фото: члены делегации Коминтерна на Тульском оружейном заводе. 1922 г.