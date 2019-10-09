9 октября: в тульском Криволучье появилась первая хрущевка

9 октября 1959 г. в Криволучье в Туле была принята в эксплуатацию с оценкой «хорошо» первая хрущевка – четырехэтажный 32-вартирный дом из красного кирпича. Адреса у него не было – Криволучье было настолько еще небольшим, что и без того новый дом казался небоскребом.

Бригада из 32 каменщиков, 6 плотников и 21 подручного построила дом за 25 дней, положив первый кирпич 8 сентября. Правда, к началу кладки стен на строительной площадке уже был завершен нулевой цикл: уложены фундаменты, проведены коммуникации, сделано благоустройство территории. Стройка была образцово-показательной, и отношение к ней было соответствующее. Заблаговременно доставили на объект материалы и детали. Правда, небольшие размеры площадки, недостаточный вылет стрелы башенного крана не позволили заготовить полностью все необходимое. Красного кирпича и панелей перекрытия завезли на два этажа, а доски, лаги для пола и ряд других материалов доставляли в период кладки.

Материалы и детали сгружали на заранее очищенные и отмеченные указателями площадки. Чтобы избежать поломок, железобетонные панели укладывали в штабели, а между плитами клали деревянные прокладки.

Работали круглосуточно, в три смены. Согласно графику на кладку стен каждого этажа затрачивалось семь смен. Одновременно, по ходу работ, устанавливали оконные блоки с подоконниками, заполняли дверные проемы. Еще две смены уходило на монтаж перегородок, кладку кухонных плит, загрузку отопительных приборов и материалов для устройства полов, готовых санитарных кабин – совмещенного санузла. Только после этого на десятую смену этаж перекрывался сборными железобетонными панелями.

Строители использовали железобетонные панели перекрытия, а также гипсовые перегородки Сталиногорского гипсового завода.

На четырнадцатый день после начала работ каменщики приступили к устройству перекрытия над последним, четвертым этажом. Совмещенный график предусматривал параллельно с кладкой верхних этажей установку отопительного оборудования, прокладку электроосветительной сети, внутреннюю отделку квартир.

Большой трудностью стала сушка помещений перед малярными работами. Сентябрь вышел дождливым, и на естественную сушку рассчитывать не приходилось. Поэтому сразу же после кладки стен в квартирах установили временные коксовые печи и переносные рамы с электролампами. Это позволило выдержать график, в установленный срок приступить к поклейке боев, окраске потолков.