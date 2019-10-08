8 октября: в Туле постановили бесплатно кормить детей и уплотнить буржуазию

8 октября 1919 г. президиум губисполкома постановил начать проводить широчайшую компанию бесплатного питания детей рабочих и переселять рабочих в квартиры, принадлежащие буржуазии.

Собственно, процесс переселения шел уже с 1918 года. О некоторых его тонкостях рассказал Василий Тараканов, в 1918-1919 годах — контролер жилищной комиссии Тульского совета рабочих и красноармейских депутатов. Эти воспоминания были опубликованы в 1960 году в сборнике «Так закреплялись завоевания Октября».

«Работа контролера была нелегкой. Домовладельцы всячески стремились скрыть излишки жилплощади, прописывали несуществующих жильцов. Но махинации их разоблачились. В этом неоценимую помощь оказывали нам работающие у богачей наемные рабочие и прислуга.

На Воронежской улице (ныне Оборонная) в доме №21 проживал крупный лесопромышленник Аникеев. Он никак не хотел „потесниться“ и предоставить часть жилплощади рабочим, ссылаясь на большое количество жильцов. Работавшая в доме прислугой Д. С. Зайцева (она и сейчас живет на Оборонной улице) помогла мне разобраться в обмане домовладельца. Через нее я узнал, кто действительно проживает у Аникеева. Таким образом мы выявили излишки жилплощади и сумели вселить в благоустроенные дома семьи рабочих. В доме №33 на той же улице, принадлежавшем домовладельцу Полякову, в квартире крупного домовладельца Русакова мы также обнаружили излишки жилплощади и вселили семьи рабочих.

Только по одной Воронежской улице жилищная комиссия путем уплотнения буржуазии сумела поселить в благоустроенные помещения 25 семей рабочих».

Что же касается бесплатного питания, то оно, конечно, также вводилось по классовому признаку. Уже через три дня, 11 октября, на заседании Тульского губисполкома постановили ввести бесплатное общественное питание детей, в первую очередь детей многосемейных рабочих. Губисполком постановил дать губпродкому особые срочные наряды на питание детей, приложить все усилия для создания специального детского хлебного фонда, поручить президиуму губисполкома ходатайствовать перед Совнаркомом о введении в Туле декрета о бесплатном детском питании.

В телеграмме председателя Тульского губисполкома Каминского и заведующего губернским отделом социального обеспечения Гожанского от 17 ноября 1919 г. сообщалось, что губернский отдел социального обеспечения кормит 8 000 детей, а всего в Туле 45 000 детей, и что по решению 5-го губернского съезда советов губисполком просит Совнарком перевести Тулу и губернию на бесплатное детское питание.

Ленин в ответ на этой телеграмме написал:

«Записка секретарю. Найти декрет о бесплатном питании. Кто кормит? Не собес, а Совдеп? Итак, компроду надо поручить (и я поручаю) ответить Туле (копия мне)».

Запрос Ленина был направлен члену коллегии народного комиссариата продовольствия А. И. Свидерскому. Он ответил, что «кормит наркомпрод», который отпускает бесплатно для детей нормированные продукты.

Получив ответ Свидерского, Ленин перечеркнул текст своей записки, сделав на ней пометку «в архив», и на обороте написал соответствующее поручение наркомпроду.