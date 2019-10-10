10 октября: в Туле прошло факельное шествие

Вечером 10 октября 1964 года в Туле прошло факельное шествие. Около пятисот юношей и девушек, членов отряда «Искатель», с факелами прошли по проспекту Ленина до стадиона «Зенит» в кремле. Таким образом они бросили вызов всем пошлякам, хулиганам и прочей дряни: «Вы – наши непримиримые враги. Мы будем бороться с вами до последнего хулигана».

Также в руках искателей были транспаранты: «Покончим с хулиганством в родном городе», «Хулиганству – брезент», «Пусть горит земля под ногами у хулигана». И это были не просто слова. За молодыми искателями в фирменных голубых рубашках были реальные боевые дела. Они усмиряли дебоширов в парках и кинотеатрах города, при виде их в испуге убегали воры и спекулянты.

Отряд «Искатель» родился 5 июля 1964 года, в приказе №1 под его знамена призывались все мальчишки и девчонки, «кто помнит, что есть на свете романтика и приключения, смелость и отвага, объявившие войну тому, кто умудряется интересные дела превращать в скуку». В его строю вскоре оказалось более двух тысяч тульских девчонок и мальчишек, при этом принимали не всех. Одна из легенд отряда – как некий хулиганистый мальчишка, чтобы быть принятым, сдал найденный в полях настоящий ручной пулемет, оставшийся с войны. Да, собственно, это было больше чем легенда, это была быль.

«Немного от Гайдара, немного от Макаренко», – так объяснял идею отряда его создатель и идейный вдохновитель, легендарный редактор «Молодого коммунара» Евгений Волков.

В тот октябрьский вечер ослепительно огненный поток молодых людей под дробь военных барабанов и звуки военного марша вышел на проспект Ленина. Впереди полутысячной команды несли алое знамя с двумя голубыми полосками – символ искателей. У знамени с приросшими к груди автоматами шли члены эскорта. Автоматы были учебными, конечно, но всё остальное – очень даже реальное.

На стадионе «Зенит» состоялся митинг. Выступали тульский поэт Владимир Лазарев, уже известный на всю страну стихами песни «Березы», и подполковник милиции Юдин. Они одобряли деятельность отряда «Искатель», его смелый вызов. Вокруг стадиона, на котором стояли мальчишки и девчонки, высоко державшие в руках зажженные факелы, было множество жителей города, пришедших посмотреть необычное зрелище.

Когда стихли аплодисменты присутствующих на митинге, десятки прожекторов осветили центр футбольного поля. Там под яркими лучами автомобильных фар стоял хулиган. Вернее, чучело хулигана. В небо взметнулась голубая ракета, после чего раздался оглушительный взрыв. А когда дым рассеялся, на месте хулигана были лишь догорающие желтые обломки.