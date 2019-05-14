14 мая: Хрущев вручил президенту Египта подарок, сделанный туляками

14 мая 1964 года во время митинга в Асуане в честь перекрытия Нила Хрущев вручил Президенту ОАР Насеру памятный сувенир, сказав, что он сделан руками наших знаменитых тульских оружейников-умельцев.

«В этот торжественный день перекрытия Нила я прошу моего друга Президента Гамаль Абдель Насера принять памятный сувенир, сделанный руками наших знаменитых тульских оружейников-умельцев. На этом памятном подарке выгравированы изображения старого и нового Египта: древние пирамиды и грандиозное сооружение нашего времени – высотная Асуанская плотина», – сказал руководитель советского государства.

Над подарком другу Насеру трудился большой коллектив лучших мастеров-оружейников Тулы. Эскизные проекты адреса и художественного оформления сувениров разрабатывали художники Михаил Иванович Глаголев и Геннадий Дмитриевич Алексеев. Их замысел воплотила большая группа граверов во главе с Михаилом Сергеевичем Игнатовым. В числе их были Александр Сергеевич Чуканов, Вячеслав Васильевич Голованов, Аркадий Васильевич Лявыкин, Григорий Федорович Кулешов, Павел Петрович Плосминников. Столяры Игорь Сергеевич Щербаков Алексей Васильевич Святцев сделали футляры для адресов и подарков. Иван Иванович Корежагин изготовил деревянные детали, а Алексей Власович Масленников художественно отделал их. Собрал изделия Валерий Павлович Пастухов.

Замечательные тульские умельцы изготовили в подарок около двадцати уникальных предметов: охотничьих и спортивных ружей, спортивных пистолетов. Металлические части всех предметов были украшены изящным орнаментом, различными сценами, деревянные – художественно инкрустированы, адреса исполнены золотыми буквами.

На нижней части обложки адреса-сувенира, переданного Хрущевым президенту ОАР, был изображен старый Египет. Группа пальм, идущие по пустынной земле верблюды, древние пирамиды и загадочная голова сфинкса – предметы, о которых многие годы слагали стихи и рассказы, к которым стремились люди всех стран, чтобы посмотреть экзотические произведения древних египтян. Выше их в кругу, словно на диске солнца, бросающем во все стороны лучи негасимого света, выгравирована Асуанская плотина – плод совместного творчества советских людей и тружеников Объединенной Арабской Республики. Слева от изображения – государственный флаг ОАР.

К сожалению, все эти подарки сейчас можно проиллюстрировать только газетным снимком – слишком много политических ветров с того времени дуло, которые не оставили следов дружбы лидеров двух государств. Между тем Никита Сергеевич сравнивал в то время подвиг советских специалистов на Ниле с подвигом сказочных богатырей, в отличие от которых современные богатыри были вооружены первоклассной техникой, современными научными достижениями. «Впервые в истории страны сюда пришли иностранцы не самочинно, а по просьбе народа, по просьбе его правительства. Вы пришли сюда не как завоеватели. А как друзья, пришли с чистым сердцем, с благородными намерениями – помогать египетскому народу победить стихию».

Асуанская плотина, которую назвали пирамидой ХХ века, возводилась 10 лет – с 1960 до 1970 года, но заполнение огромного водохранилища началось еще в 1964 году. Этот искусственный водоем получил название «озеро Насера», а его размеры впечатляющи. Длина – 550 км, ширина – 35 км, площадь – 5, 25 млн. км2. Ни одно фото не в состоянии полностью передать масштабы этого водоема, созданного руками человека. Считается, что в теле плотины могли бы уместиться 17 пирамид Хеопса. Знаменитый Жак-Ив Кусто считал, что размеры плотины затмевают грандиозность Великих пирамид. Строилась она усилиями 30 тысяч жителей Египта и 2 тысяч советских инженеров и строителей.

Асуанская ГЭС оснащена 12 генераторами общей мощностью 2100 МВт. Весь Асуанский гидрокомплекс был пущен в эксплуатацию в начале 1971 года. Ленту торжественно перерезал тогдашний президент Египта Анвар Садат. На открытии также присутствовал представитель от руководства СССР Н.В. Подгорный.

Во время строительства Асуанской плотины и ГЭС под эгидой ЮНЕСКО был произведен перенос многих памятников древнеегипетской культуры и архитектуры, которым в процессе возведения сооружения грозило полное затопление. В результате было перенесено 24 памятника, в том числе знаменитый храмовый комплекс Абу-Симбел и Храм Изиды.

На левом берегу реки установлен величественный памятник дружбе народов Египта и СССР – раскрытый цветок лотоса. Пять его лепестков взметнулись на высоту 75 м, на центральном пилоне выполнены по-восточному цветистые слова президента Насера: «За долгие годы совместного труда выковалась и закалилась арабо-советская дружба, не уступающая по своей прочности самой высокой Асуанской плотине».

Высотная Асуанская плотина до сих пор остается крупнейшим гидроэнергетическим комплексом Африки. В ее план, представленный на международном конкурсе московским институтом «Гидропроект», был заложен ряд технических решений, не имевших аналога в мировой практике. Он обошел конкурентов из Англии, Швеции, Голландии и Франции, и в 1958 году было подписано соглашение о строительстве. Кредитовал проект Внешэкономбанк СССР. Этот проект и до сих пор – лучшая реклама возможностям специалистов нашей страны.

Еще в период строительства Асуанская плотина доказала свою эффективность, дважды остановив сильные стихийные бедствия. В 1964 году, когда на Ниле случился один из самых высоких паводков, плотина выдержала напор и уберегла страну от катастрофического наводнения. Тогда уровень воды в каирском ниломере замер на критической отметке в 20 м 47 см. До предельно допустимого уровня оставалось всего 3 см. Целый месяц вода держалась так высоко, но в конечном итоге отступила, так и не превысив критический уровень, – даже первая очередь плотины смогла предотвратить катастрофу. А через два года во время слабого паводка, грозившего засухой, накопленная еще не до конца достроенной ГЭС вода восполнила потребности сельского хозяйства в орошении.

Если до возведения Высотной Асуанской плотины говорили, что Египет принадлежит Нилу, то после уже Нил стал принадлежать Египту.