13 марта: в Туле осудили банду налетчиков

13 марта 2000 года Верховный суд подтвердил приговор по делу банды Золотарева, которая около года регулярно совершала дерзкие разбои на территории Тульской области и в соседних регионах.

Они несколько раз меняли направление преступной деятельности: грабили машины, которые развозили водку с «Туласпирта», обворовывали торговцев на районных рынках, бомбили квартиры, переодеваясь в форму сотрудников милиции, совершали разбои на дорогах. Самую большую огласку получило нападение на дом главы Ленинского района Андрея Самошина.

Начинали с фургонов с водкой. В качестве жертв выбирали раздолбанные ГАЗы-фургоны, прибывшие из районов области. Убедившись, что товар загружен, четверо бандитов усаживались в «Жигули» и сопровождали объект, пока тут не выезжал в безлюдную местность. Потом обгоняли грузовик и перегораживали ему дорогу. Пока один из грабителей держал водителя и товароведа под прицелом пистолета (газового, но переделанного под стрельбу боевыми патронами), остальные перегружали товар в свой прицеп, после чего быстро уезжали.

В Одоеве ограбили машину Арсеньевского мясокомбината — дождались, пока продавец и водитель отправятся обратно и только тогда захватили их. Отобрали наличные деньги, 120 кг колбасы, а также личные вещи и драгоценности пострадавших. Через несколько месяцев совершили точно такое же нападение в окрестностях Белева на супругов, которые продавали обувь и прочий ширпотреб. Их машину отогнали в лес, где инсценировали расстрел запуганных коммерсантов. Добыча — несколько тысяч рублей наличкой, нереализованный товар и «Жигули» предпринимателей, которые разобрали на запчасти.

Затем начали действовать под сотрудников милиции. Один из бандитов надевал сшитую самостоятельно форму сотрудника ГАИ, брал жезл и выходил на дорогу, опять-таки в безлюдном месте. Двое-трое других, нацепив камуфляж, ждали на обочине в машине. Потом взялись грабить квартиры состоятельных граждан. Самую большую огласку получило нападение банды на дом главы Ленинского района Андрея Самошина. Преступники несколько дней следили за объектом предстоящего нападения, ворвались в дом в самый канун новогоднего праздника. Уложили всех на пол, отобрали деньги, драгоценности и скрылись.

К тому времени преступники уже несколько раз совершали налеты без масок, милиция находила вещи, которые бандиты отобрали у своих жертв. Наконец в поселке Первомайском вынесли из квартиры только телевизор, с которым и попались.

Золотарев не признался ни в чем. Четверо остальных членов банды — не во всем. Но их вину доказали многочисленные свидетели, пострадавшие, а также вещественные доказательства. Областной суд приговорил преступников к лишению свободы от девяти до двенадцати лет.