3 сентября 1844 г. родилась Софья Андреевна Толстая, жена и помощница Льва Толстого. Автор повести «Чья вина?», мемуарных записок «Моя жизнь».

Софья Андреевна — вторая дочь врача Московской дворцовой конторы действительного статского советника Андрея Евстафьевича Берса, происходившего по отцу из немецких дворян. Известно, что в графе Толстом Берсы видели претендента на руку Елизаветы. Однако известный уже писатель вдруг посватался имен к Софье. Позже он писал в своих воспоминаниях, что не испытывал чувств к Лизе и не хотел жениться только по расчету. А в послании к Софье уверял: считать, что он влюблен в Елизавету – «ложный взгляд и несправедливость».

Предложение Софье Толстой сделал 16 сентября, а уже через неделю состоялась их свадьба.

Первые годы их супружеской жизни были самыми счастливыми. Толстой в дневнике после женитьбы писал: «Неимоверное счастье… Не может быть, чтобы это всё кончилось только жизнью».

Но в 1880—1890-е годы, вследствие изменения взглядов Толстого на жизнь, в семье произошел разлад. Софья Андреевна, не разделявшая новых идей мужа, его стремлений отказаться от собственности, жить своим, преимущественно физическим трудом, все же прекрасно понимала, на какую нравственную и человеческую высоту он поднялся. В книге «Моя жизнь» Софья Андреевна писала:

«…Он ждал от меня, бедный, милый муж мой, того духовного единения, которое было почти невозможно при моей материальной жизни и заботах, от которых уйти было невозможно и некуда. Я не сумела бы разделить его духовную жизнь на словах, а провести её в жизнь, сломить её, волоча за собой целую большую семью, было немыслимо, да и непосильно».

Софья Андреевна была отягощена постоянными беременностями. Из первых тридцати лет супружеской жизни она в общей сложности была беременна 10 лет. Одиннадцать из тринадцати своих детей она вскормила грудью.

На протяжении многих лет Софья Андреевна оставалась верной помощницей мужа в его делах: переписчицей рукописей, переводчиком, секретарём, издателем его произведений. В течение всей своей жизни, с небольшими перерывами, она вела дневник, о котором говорят как о заметном и своеобразном явлении в мемуаристике и литературе о Толстом.

«…Пусть люди снисходительно отнесутся к той, которой, может быть, непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое назначение — быть женой гения и великого человека», – писала она о себе.

Уход и смерть Толстого тяжело подействовали на Софью Андреевну, она была глубоко несчастна, не могла забыть, что перед его кончиной не видела мужа в сознании.

29 ноября 1910 года она писала в «Ежедневнике»:

«Невыносимая тоска, угрызения совести, слабость, жалость до страданий к покойному мужу… Жить не могу».

После смерти Толстого Софья Андреевна продолжила издательскую деятельность, выпустив свою переписку с мужем, завершила издание собрания сочинений Льва Николаевича.

Последние годы жизни Софья Андреевна провела в Ясной Поляне. Сюда, 3 сентября 1919 г. приезжал поздравить ее Михаил Калинин, один из руководителей партии большевиков, будущий всесоюзный староста. В Туле он был с визитом совсем по другим делам – белые были совсем недалеко, надо было мобилизовывать массы. Однако нашел время и для того, чтобы приехать в Ясную.

Софья Андреевна скончалась 4 ноября 1919 года. Похоронена на Кочаковском кладбище, недалеко от Ясной Поляны.

Интересно, что в истории русской литературы известны еще две Софьи Андреевны Толстые – жена писателя Алексея Константиновича Толстого (девичья фамилия Миллер) и последняя жена Сергея Есенина – внучка Льва Толстого.

И да – это она с изменившимся лицом бежала к пруду. Текст телеграммы великого комбинатора подпольному миллионеру Корейко точно цитирует титры из фильма 1912 года Якова Протазанова «Уход великого старца».