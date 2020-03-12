12 марта: в Туле покупатель не выполнил требование ломбарда

По сообщению «Тульской молвы», 12 марта 1910 года в городском ломбарде произошел забавный случай.

На обычном аукционном торге продавались серебряные часы, у которых было медное кольцо. При выдаче часов купившему, надлежало, согласно правилам, это кольцо сломать. Покупку сделал барышник Соколов, который сейчас же поспешил с часами скрыться, не дав их сломать. Однако дотошный распорядитель ломбарда г. Дьяконов так просто не сдался. Он заявил о случившемся в полицию для розыска покупателя с просьбой отобрать у него часы и сломать кольцо, что в итоге и произошло.