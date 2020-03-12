блоги
блоги
Регистрация
Тульские тайны: Этот день в истории города
12 марта: в Туле покупатель не выполнил требование ломбарда

12 марта: в Туле покупатель не выполнил требование ломбарда

По сообщению «Тульской молвы», 12 марта 1910 года в городском ломбарде произошел забавный случай.

На обычном аукционном торге продавались серебряные часы, у которых было медное кольцо. При выдаче часов купившему, надлежало, согласно правилам, это кольцо сломать. Покупку сделал барышник Соколов, который сейчас же поспешил с часами скрыться, не дав их сломать. Однако дотошный распорядитель ломбарда г. Дьяконов так просто не сдался. Он заявил о случившемся в полицию для розыска покупателя с просьбой отобрать у него часы и сломать кольцо, что в итоге и произошло.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Гусев
сегодня, в 09:07 +1
11 марта: из Тулы стартовала первая в мире экспедиция на планерах к Северному полюсу
11 марта: из Тулы стартовала первая в мире экспедиция на планерах к Северному полюсу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.