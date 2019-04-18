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Тульские тайны: Этот день в истории города
18 апреля: чисто тульское убийство по-братски

18 апреля: чисто тульское убийство по-братски

Поздно вечером 18 апреля 1939 года в доме №94 по Технической улице (нынешней Вересаева) затеяли между собой драку братья И. и А. Шарковы.

А. Шарков ударил брата колом по голове, и тот, не приходя в сознание, скончался. Вот так вот все просто. Убийцу арестовали.

В тот же день, но в 1924 году «Коммунар» сообщил о весьма необычных тульских развлечениях.

«На улицах города частенько приходится наблюдать новый вид азартных игр среди подростков: ломание шоколада об острые выступы строений, угадывание картинок и проч. Нередки случаи, когда подростки проигрывают в эту игру изрядные суммы денег и, чтобы отыграться, крадут из дома последние гроши. Эту новую игру необходимо воспретить».

Как выглядела азартная игра с ломанием шоколада о стенки домов – можно только догадываться.

 

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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 09:16 +2
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