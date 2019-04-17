17 апреля: загадки «Тульского секрета»

17 апреля 1974 г. в Тульском театре драмы состоялась премьера легендарного спектакля «Тульский секрет», который в итоге показывали при практически неизменных аншлагах более 200 раз!

Авторов пьесы Борис Рацер и Владимир Константинов хоть и вечно костерили советские критики за мелкотемье, но это были одни из самых популярных драматургов страны. Их пьесы шли практически во всех театрах, несколько из них поставили и в Туле – в частности, «Пенелопу» и, уже при А. Попове, «Хануму». Константинов и Рацер на афише сулили долгий кассовый успех. Вот и с «Тульским секретом» вышло также. Пьеса была написана по мотивам всем известного сказа о Левше Николая Лескова с прекрасными песнями на музыку композитора В. Дмитриева. При этом главная песня Левши утверждала, что: «Есть и краше города, но нигде и никогда не забуду Тулу я, Тула – родина моя!». Помимо театра она исполнялась на многих городских праздниках исполнителями роли Левши в этом спектакле. Кстати, и сам спектакль по сей день с успехом идет во многих театрах России.

Специально на роль Левши постановщик спектакля Рафаил Рахлин пригласил из Москвы талантливого выпускника театрального института Виталия Базина. Так, во всяком случае, рассказывал сам Виталий Васильевич:

«Рахлин видел меня в своем спектакле, он привез меня на Левшу; я в Воронеж должен был ехать по распределению. Но я с ним поссорился, уехал из города, и в это время начали ставить Левшу».

Базин вспоминал, что недовольные Рахлиным артисты «написали письмо в обком, которое дали подписать и нам. Я не жалею о тех своих чистых мотивах, из-за которых это сделал, но с тех пор никаких коллективных писем не подписывал. Я вынужден был уйти». При этом с иронией рассказывал, что после возвращения через несколько лет в Тулу сыграл всех рабочих, которые были около Левши, и только после двухсотого спектакля его наконец ввели на главную роль.

Свои воспоминания о том, как он стал главным тульским Левшой, были и у исполнителя этой роли Олега Есауленко:

«Когда повесили распределение ролей, я там значился и казак, и черт, и селянин. А мне хотелось Левшу сыграть. И мы вдвоем с еще одним актером подали заявки на эту роль. Худсовет не возражал, но Рахлин, главный режиссер, был категорически против. Говорит: у меня нет времени. Пусть самостоятельно готовит, я посмотрю. Но я решил: если не сыграю эту роль, уйду из театра вообще.

До этого у нас было открытое партийное собрание, два дня шло. Мы как раз против Рахлина выступили. Базин тогда сказал: это не режиссер. Собрание закончилось, Рахлин поставил условие: или он, или я. В итоге Базина и Дудку уволили, они отправились в Белгород, но меня оставили. Базин только спустя несколько лет вернулся в театр.

А потом отмечали двести лет тульскому театру, и нам предстояли гастроли в Москве, в театре Вахтангова. Последний прогон, и Сережа Гаев, исполнитель главной роли, приходит в дупель пьяный. Тут уже Рахлин вышел из себя. Гаева уволили, а я более двухсот раз сыграл эту роль. Но я не играл Левшу как разудалого хлопца. Это скорее лесковский Левша – трагическая фигура. Слова песни «Тула-городок» помню до сих пор».

В Туле пробовали вернуть спектакль-легенду. В 1994 году Рафаил Рахлин специально приезжал из Израиля, чтобы поставить «Тульский секрет-2». Текст освежили как могли, генерал Платов шамкал совсем как Брежнев, царь-батюшка с царского плеча жаловал ваучер, но возрожденный спектакль все равно не прижился.

В 2012 году приглашенный из Калуги Александр Плетнев поставил в Туле «Блоху», также написанную Евгением Замятиным еще в 1925 году в жанре народной комедии по мотивам сказа Лескова. Но прекрасный неординарный спектакль тоже шел недолго – придирчивый тульский зритель, не услышав среди множества музыкальных номеров «Тулу-городок», остался недоволен и проголосовал ногами.

Так первый «Тульский секрет» и остается до сир пор настоящей, непревзойденной легендой города рабочего мастерства.