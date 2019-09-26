26 сентября: в Туле запрещают стриптиз души

26 сентября 1989 г. широкоформатный кинотеатр «Салют» начал показывать один из самых скандальных фильмов того времени «ЧП районного масштаба». Как обещала реклама, режиссер С. Снежкин предложил зрителю «стриптиз души» или еще один честный взгляд на самих себя.

Фильм был снят по одноименной повести Юрия Полякова, вызвавшей бурю эмоций и негодования за два года до этого. «ЧП» стало одной из первых литературных сенсаций перестройки. Сюжет произведения строился вокруг настоящего ЧП, именно районного масштаба – ночью в райком ВЛКСМ забрались подростки, устроившие в одной из комнат пьянку и погром. Все бы ничего, но, уходя, они похитили кубок спартакиады и знамя. Да еще накануне юбилейного слета районной комсомольской организации. Секретарь райкома КПСС Ковалевский потребовал от комсомольского секретаря Шумилина в течение двух дней разобраться с ситуацией и найти пропавшее знамя.

По тем временам уже одна история с публикацией была невероятно скандальной. Повесть рассматривалась исключительно антикомсомольской, а значит идеологически вредной. Хотя, перечитывая ее сейчас, убеждаешься как раз в обратном – «ЧП районного масштаба» Полякова было как раз за комсомол, только за комсомол. Но как живую организацию, занимающуюся не мертвечиной с бесконечными отчетами и съездами, а работающую с молодежью. Но разглядеть все это сразу, когда повествование абсолютно соответствовало реальной райкомовской жизни, вплоть до деталей, и пепел Клааса стучал в сердце, конечно, было невозможно.

Впрочем, от неравнодушной и очень крепкой, афористичной прозы раннего Полякова режиссер Снежкин ушел очень далеко. Он заселил фильм румяными доступными комсомолками, которые парятся в бане с веселыми комсомольскими активистами, оргиями, любовницами, карьеристами и прочими обличительными реалиями, сделавшими из проблемной повести злой антикомсомольский фельетон. В отличие от повести смотреть фильм сейчас откровенно скучно. Другое дело – тогда.

Прошедший худсовет Госкино СССР скандальный фильм не был рекомендован для показа в Туле. Репертуарная комиссия категорически отказалась от его покупки для показа в наших кинотеатрах. Однако времена пошли уже не те, и смелости было немного больше, чем раньше.

Директор кинообъединения В. М. Зварич проявил предприимчивость и, в порядке обмена, предложил одной из соседних областей фильм из тульского фонда, а взамен получил «ЧП» – во всех смыслах ЧП, конечно. Афиши сумели полуподпольным образом отпечатать в «Росполиграфтехнике» на площади Победы, и то весьма скромненькие. Зрительскую конференцию в «Салюте» запретил Центральный райисполком Тулы. И началась борьба, чтобы фильм как можно быстрее сняли с проката. Зачем это делать, когда большая часть желающих его уже посмотрела, непостижимо. Но нечто подобное уже было с японской «Легендой о Нарайяме», когда, по требованию чиновников, хотя бы на один день, но демонстрацию фильма сократили.

Теперь же этот фокус не прошел, поскольку очень много было продано предварительных билетов – вплоть до 9 октября, финальной даты демонстрации фильма в «Салюте». Пришлось уступить.

Самое забавное, что одними из самых активных зрителей были сами же чиновники. Два дня кассир «Салюта» торговала билетами в Белом доме, и сделала неплохую выручку. В первый день было продано билетов на 360 рублей, во второй – около 200. При средней цене в 50 копеек и меньше, только белодомовских чиновников с женами и мужьями, желающих посмотреть скандальную новинку, набралось около тысячи человек. И это тоже было своего рода ЧП.