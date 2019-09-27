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Тульские тайны: Этот день в истории города
27 сентября: открыт после ремонта ресторан «Отдых»

27 сентября: открыт после ремонта ресторан «Отдых»

27 сентября 1989 г. после капитального ремонта и реконструкции был открыт ресторан «Отдых» на Зеленстрое (проспект Ленина, 145).

Когда-то он был детищем активного заселения южного микрорайона, и начал работу еще в 1970 году. Теперь уютный интерьер, мягкое освещение, цветочная галерея, современно оборудованная эстрада должны были удовлетворить вкус самого взыскательного посетителя. Тульский трест ресторанов и кафе, Тульский комбинат РО «Золотое кольцо» обещали баловать посетителей вкусными и оригинальными блюдами, приготовленные по рецептам семьи Л. Н. Толстого. Лучшие кулинары готовили также салаты, котлеты, биточки, картофель, суфато с картофелем и другие блюда по старым яснополянским рецептам.

С 19 часов с новой программой в обновленном составе играл ансамбль «Лель».

Ресторан принимал заказы на обслуживание свадеб, различных торжеств.

К сожалению, фотографий с интерьерами и даже фасадами тульских ресторанов советского времени нет даже в самых богатых коллекциях ретро-снимков того периода. То ли наши фоторепортеры по таким заведениям не ходили, то ли им там было не до фотографий. Так что будем признательны, если они вдруг обнаружатся в коллекциях у кого-то из читателей. Тем более, что впереди хит октября – ресторан «Банска-Бистрица» в Криволучье.

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Автор: Сергей Гусев
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