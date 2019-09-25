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25 сентября: показательный суд в Туле над спекулянтом-скупщиком

25 сентября: показательный суд в Туле над спекулянтом-скупщиком

25 сентября 1939 года в зале столовой машиностроительного завода НКПС — нынешний «Тулажелдормаш» состоялся показательный судебный процесс над спекулянтом-скупщиком Г. Я. Масловым.

По версии следствия Маслов, работая продавцом магазина № 24 Тулгорпромторга, в целях дезорганизации советской торговли усиленно скупал продовольственные товары.

— Зачем вы скупали продукты? — задал ему на суде вопрос председательствующий.

— Для того, чтобы иметь небольшой запас, — был ответ.

Однако на деле этот «небольшой» запас составил 18 пудов ржаной муки, 18 кг меда, 20 кг крупы и много других продуктов.

Нарсуд 2-го участка Привокзального района приговорил Маслова к 7 годам лишения свободы без поражения в правах. Обнаруженные у него продукты суд постановил конфисковать и передать в распоряжение Тулгорпищеторга. Присутствующие встретили приговор нарсуда одобрением.

В этот же день нарсудом 2-го участка Привокзального района г. Тулы было рассмотрено дело спекулянта-скупщика М. Г. Юрданова. Он был приговорен к 5 годам лишения свободы без поражения в правах. Отобранные у него продукты также решено передать в Тулгорпищеторг.

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Автор: Сергей Гусев
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