5 ноября: Открытие нового памятника Ленину в Туле

5 ноября 1983 года состоялось торжественное открытие нового памятника Ленину на центральной площади города. Произошло это за несколько дней до главного праздника страны – 7 ноября, когда по новой площади впервые должны были пройти колонны трудящихся в знак нерушимого единства советского народа.

Поменять памятник Ленину на площади Восстания, который в глазах тульского начальства был низкого художественного уровня, мечтали уже не одно десятилетие. И вот, наконец, эта идея воплотилась в реальность.

Митинг, посвященный открытию памятника основателю Коммунистической партии и Советского государства, состоялся 5 ноября. У подножия памятника замер почетный воинский караул. На трибуне – представители партийных, советских, профсоюзных и комсомольских органов области и города, ветераны партии и труда, почетные граждане города. Среди приглашенных не только высшие чиновники области, но и ветераны партии, ветераны труда, участники обороны Тулы, передовые рабочие. Так молодых тружеников представляли газовщик НПО «Тулачермет» В. А. Кучеров, лауреат премии Ленинского комсомола, Герой социалистического труда, слесарь ПО ТКЗ П. А. Литвиненко.

В 16 часов над площадью, усиленные динамиками, зазвучали радиопозывные города-героя Тулы. Кратким вступительным словом митинг открыл первый секретарь тульского горкома партии В. А. Пастухов. Затем участники торжественной церемонии подошли к памятнику. Почетное право открыть памятник было предоставлено члену ЦК КПСС, первому секретарю областного комитета партии И. Х. Юнаку, председателю облисполкома Н. Т. Синегубову, первому секретарю тульского горкома КПСС Пастухову и другим присутствующим.

Первый секретарь обкома партии И. Х. Юнак разрезает ленточку. Звучит команда начальника почетного караула, и под торжественное звучание государственного гимна с памятника спадает покрывало.

После чего к присутствующем с относительно короткой речью обратился Юнак:

– Создание памятника здесь, у стен древнего кремля, на центральной площади города, носящей теперь имя В. И. Ленина – еще одно проявление глубочайшей любви и уважения туляков и памяти к мыслям и делам Ильича, свидетельство нерушимой верности советских людей ленинским заветам.

Вообще в те времена умели придать подобным мероприятиям правильную идеологическую составляющую. Вот, например, как писали об открытии в тульских газетах.

«Вам случалось проходить по площади, которая появилась в Туле в преддверии праздника, когда там работали еще люди, стояли строительные механизмы? И если да, то мало кто из нас не остановился, пораженный редкостным сочетанием строгости и нарядности в облике нового центра города, соседством зданий современной архитектуры и старинных стен и башен кремля, простора и одновременно соразмерности всего окружающего.

До сих пор площадь была одним из заметных, но все-таки только элементом городской застройки. А в этот день ее залило многоцветье знамен, густые колонны туляков пришли сюда для участия в торжественной церемонии открытия памятника. И они впервые увидели, как выглядит площадь, носящая имя Владимира Ильича Ленина, в праздничной обстановке».