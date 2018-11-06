6 ноября: в Тульской области родилась непревзойденная Александра Чудина

6 ноября 1923 г. в деревне Крамской Ефремовского уезда, нынешнего Куркинского района Тульской губернии родилась Александра Чудина – легенда советского спорта, обладательница уникального достижения, превзойти которое не дано уже никому. Александра Георгиевна завоевала 75 медалей чемпионатов мира и Европы, СССР в самых разных видах спорта – волейбол, восемь дисциплин легкой атлетики (гладкий, барьерный бег, эстафеты 4х100 метров, 4х200, прыжки в высоту, длину, метание копья, пятиборье), хоккей с мячом, баскетбол.

Александра Чудина – трехкратная чемпионка мира (1952, 1956 и 1960), четырехкратная чемпионка Европы (1949, 1950, 1952, 1958) семикратная чемпионка СССР по волейболу, трехкратный призер Олимпийских игр 1952 года, чемпионка Европы 1954 г. по легкоатлетическому пятиборью, 39-кратная чемпионка СССР по легкой атлетике. Наверное, стала бы и олимпийским чемпионом, но Олимпиада в Хельсинки, на которую впервые в истории поехали советские спортсмены, случилась уже на закате ее карьеры. И все равно она завоевала там для страны три медали! Рассказывали, что Чудина, взяв в подмогу двух молодых игроков, могла легко переиграть всю сборную страны по волейболу в полном составе. Она вообще считала волейбол своим любимым видом спорта.

Александру Чудину называли славой и гордостью советского спорта, ее популярность в стране была феноменальной. Кстати, на пике своей славы она приезжала и на родину, встречалась с земляками, и не в Туле, а в сельских районах области. Окончив школу за несколько дней до войны, успела побывать и на фронте – шоферила в одной из военных частей. Но о ее наградах того периода неизвестно ничего – только об ордене Ленина, врученном за спортивные успехи.

Уже после завершения спортивной карьеры Чудина попала в опалу, советская пресса предпочитала лишний раз ее фамилию не упоминать. С нелегкой руки западного профессора Людвига Прокопа непревзойденную чемпионку причислили к гермафродитам. Заговорили об этом только после введения в 1966 году на международных соревнованиях гендерного контроля, из-за чего действительно быстро прекратилась карьера некоторых тогдашних звезд. Однако никаких документальных подтверждений относительно именно Чудиной нет, одни слухи да косвенные предположения – курит «Беломор», говорит басом, любит выпить и поиграть в карты, некоторые отношения с женщинами тоже, по разговорам, были не совсем чисто дружескими.

После ухода из спорта она старалась не терять оптимизма. Тем более, что только он и спасал. Число друзей резко уменьшилось, зато дали о себе знать болезни, приобретенные во время занятий спортом. Туберкулез, потом гангрена, завершившаяся ампутацией ноги… Скончалась Александра Георгиевна в безвестности – в октябре 1990-го, от рака желудка. Однако проникновенных статей в газетах и прощальных покаяний по поводу смерти «гордости советского спорта» уже не было.